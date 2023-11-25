中國送日本「東方神鳥」去世！疑被雷聲嚇到腳脫臼　籠裡衰弱亡

▲朱鷺有「東方神鳥」的美譽。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

有「東方神鳥」美譽的朱鷺（編按：朱䴉）是6000萬年前就已存在的古老物種，但野生種群一度瀕臨滅絕。中國多年前為了象徵「中日友好」，送了一對朱鷺給日本當作親善禮物，不過其中一隻朱鷺「洋洋」傳出在23日去世，死因是被雷聲嚇到後扭傷左腳，導致無法站立進食，最終衰弱死亡。

根據《朝日新聞》報導，「洋洋」與另一隻朱鷺「友友」是在1998年時任中國國家主席江澤民訪日時，被帶到日本當作象徵「日中友好」的親善禮物。而2隻朱鷺也在日本誕下了29隻幼鳥，經養殖場培育，日本朱鷺數量開始回升，如今日本已有600多隻的朱鷺，保育等級也從「野生滅絕」降為「瀕危滅絕1A類」。

▲朱鷺曾廣泛遍布亞洲，但上世紀因危害農業生產，遭大量獵捕，曾一度僅剩7隻。（圖／視覺中國）

報導指出，洋洋在今年6月時，就被發現走路拖著腿，到了11中旬時更是已無法站立、進食困難，23日早上被發現死於籠裡。獸醫24日進行解剖，發現洋洋的左腳關節脫臼，推測可能是因不能自行站立，導致無法進食而衰弱死。根據環境省說法，洋洋今年27歲，相當於人類90歲左右。

朱鷺（學名Nipponia nippon）在日本俗稱「桃花鳥」，亦有「東方寶石」之稱，曾一度廣布於東北亞，歷史上台灣在1945年前亦有出現，但如今僅在中國大陸漢中盆地尚存野生族群。牠全身羽色以白色為主，面部、頸部及腳呈鮮紅色，平均壽命為20至30歲。