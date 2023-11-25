停火第2天！以色列今將釋放42名巴國囚犯　換14名人質回家

▲ 遭以色列挾持的24名以色列及外國人質被交給國際紅十字會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈為期4天的停火協議自當地24日下午4時生效，以色列第一天釋放39名巴勒斯坦囚犯，哈瑪斯則釋放13名以色列人質及11名外國公民。隨著停火邁入第二天，以色列當局稱將有42名囚犯獲釋，代表哈瑪斯將釋放14名以色列人質，名單尚未公布。

根據《美聯社》，以哈停火協議規定，以色列每釋放3名被關押的巴勒斯坦囚犯，哈瑪斯就會釋放一名被綁至加薩的以色列人質。哈瑪斯10月7日發動襲擊後挾持240名人質，24日停火第一天釋放其中24人，包括13名以色列人、10名泰國人及一名菲律賓公民；以色列則釋放39名被關押監獄的巴勒斯坦人。

以色列監獄管理局25日透露，正準備釋放42名囚犯，代表哈瑪斯將釋放14名以色列人質。以色列尚未公布25日將獲釋的人質人數，但哈瑪斯已於24日晚間向以方提出名單，目前也不清楚將有多少外國俘虜獲釋。

哈瑪斯在停火4天期間將釋放至少50名以色列人質，以色列也將釋放150名巴勒斯坦囚犯，均為婦女及未成年者。以色列表示，哈瑪斯每多釋放10名人質，停火就可延長一天，美國總統拜登期望能夠實現此目標。