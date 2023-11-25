飼主深夜遛柴犬！意外直擊「日本情侶」車震　裸身激戰警察來才停

▲日本一名網友深夜遛狗時，意外直擊車震現場。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合報導

日本一名網友上月底在住宅與公司林立的市內帶柴犬散步，雖然入夜後環境昏暗，但他發現一輛紅色車子有異狀，拿起手電筒從車窗一照，竟然看到車內有一對情侶全身赤裸正在性行為，他們連忙用衣物遮掩。但原PO宣稱，他報警後兩人仍繼續進行，直到警察來了才被制止。

據原PO在X發文陳述，事件發生在岐阜縣山縣市高富地區的一處住商混合區， 他10月31日晚間帶著小狗出門散步，卻發現一對男女正在車震。貼文附上的影片顯示，原PO開啟手電筒燈光，畫面拍到一隻柴犬，主人和狗狗一起靠近一輛紅色汽車，照亮車窗內後發現一對男女在駕駛座裸身交疊，由於影片未打馬賽克，兩人的長相與身體都被看光。

這對男女被發現後似乎相當錯愕，一時未有反應，後來男方才抓起衣物遮住彼此的臉部與身體。影片上傳到X（前稱推特）後引發日本網友熱議，根據原PO與網友的對話內容，原PO立刻報警處理並從警方口中得知，男女隨後繼續做愛，直到警方到場處理後才被制止。

▲一對男女深夜車震被抓包。（圖／翻攝自X）

原PO表示，要是他們選在深山裡，也許還可以睜一隻眼閉一隻眼，但事發地點就在原PO工作場所前面的路邊，附近算是住宅區，看見公然車震當下真的嚇了一跳，而且女生為何不拒絕也是一個奇怪謎團。

有部分網友批評，至少原PO應該先將影片打上馬賽克再發布，公開別人長相真的很過份。也有人表示，感覺像「真實版《魔鏡號》」、「90%的人沒發現影片有一隻狗」、「在這種地方是不是有點熱？」、「我今天網路用得夠多了」、「開著一輛好車，卻沒錢開房間嗎？」