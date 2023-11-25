多人受困！巴基斯坦購物中心大火「10死22傷」　濃煙竄天畫面曝

▲ 購物中心清晨起火，冒出陣陣濃煙。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦官員及媒體25日指出，南部城市喀拉蚩（Karachi）一家購物中心發生火災，造成至少10人死亡及22人受傷，但仍有多人受困大樓內。

《路透》據當地媒體Geo News報導，這起火警於25日清晨發生於巴基斯坦人口第一大城喀拉蚩的RJ購物中心，消防隊已經救出約50人，但有更多人還在大樓內。

Fire had been extinguished & cooling process is going on. I can so far confirm 10 casualties & 22 persons have been injured https://t.co/x3I873U7fG — Murtaza Wahab Siddiqui (@murtazawahab1) November 25, 2023

喀拉蚩市長瓦哈布（Murtaza Wahab）在X（前身推特）發文證實，火災發生後至少有9具遺體被送往當地醫院，後來增至10死22傷，搜救工作仍在持續。

起火原因尚不清楚，另有幾名傷者正在醫院治療。社群媒體上曝光的畫面可見，購物中心大樓屋頂冒出黑色濃煙，且現場停有多輛消防車。