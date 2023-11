多人受困！巴基斯坦購物中心大火「10死22傷」　濃煙竄天畫面曝

▲ 購物中心清晨起火,冒出陣陣濃煙。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴基斯坦官員及媒體25日指出,南部城市喀拉蚩(Karachi)一家購物中心發生火災,造成至少10人死亡及22人受傷,但仍有多人受困大樓內。

《路透》據當地媒體Geo News報導,這起火警於25日清晨發生於巴基斯坦人口第一大城喀拉蚩的RJ購物中心,消防隊已經救出約50人,但有更多人還在大樓內。

Fire had been extinguished & cooling process is going on. I can so far confirm 10 casualties & 22 persons have been injured https://t.co/x3I873U7fG