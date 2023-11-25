日本免稅擬改成「先付後退」！最快2025上路　出關前還要辦退稅

▲日本政府考慮改成先付款後退稅制度。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

在疫情解封與日幣貶值的雙重加成下，台灣成為訪日旅客的消費之冠，成為最具消費力的外籍遊客群體，而日本方便的免稅制度也吸引台人在旅遊時「爆買」，不過由於受到大批不肖人士私下轉賣免稅品影響，日本政府考慮改為先購買後退稅，待旅客出境時才將消費稅退回，新制最快2025年上路。

根據《日本經濟新聞》報導，日本曾出現多起不肖人士逃漏稅案例，部分投機者會在出境前購買高額免稅精品，並違法在日本國內轉手，隨後直接出境。日本海關當局曾經披露，儘管已經向這些不符合免稅規定的外國觀光客補徵消費稅，但他們早已出境，根本無法可管，造成22億日幣（約新台幣億4.6元）的逃漏消費稅中至今僅追回21億日幣（約新台幣億4.4元）。

為此，日本當局開始評估調整現行的免稅制度，未來有望採取先支付消費稅，待旅客在機場辦理退稅，出境並確認符合免稅要件後，才會將消費稅退還給外籍旅客，以防遭到投機業者從中牟取暴利，

日本政府已將這項方案通知執政黨自民黨與公明黨，經過執政黨的稅制調查委員會討論後，最快12月就能確定具體方向。據悉，日本政府打算在2025年正式啟用新制。

不過也有業者認為，新做法會降低旅客的消費意願，影響到業績，因此部分業者持反對態度。