美近百人「吃哈密瓜」害沙門桿菌感染　已銷往加拿大！FDA擴大召回

▲美國99人因為誤食受沙門氏桿菌汙染的哈密瓜而出現感染症狀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國近期爆發哈密瓜受沙門氏桿菌（Salmonella）汙染的食物中毒事件，最近一周左右感染人數翻倍增加，截至24日已通報32州共99起病例，其中至少45人住院、2人死亡。美國食品藥物管理局（FDA）已擴大召回銷往多個州與加拿大的問題產品。沙門氏桿菌導致的食物中毒症狀包括腹瀉、發燒、嘔吐和腹部絞痛等。

根據美國公共媒體NPR報導，自FDA宣布爆發沙門氏桿菌疫情後，感染人數一周內激增1倍多。FDA在24日更新的最新指引中提到，全美32個州份至少有99人感染沙門氏桿菌，其中45人住院治療，最晚發病的病例是在10日出現症狀。

美國疾病控制預防中心（CDC）數據顯示，向地方衛生官員描述病況的33人中有29人發病前一周內曾食用哈密瓜。FDA最初召回3種品牌貼標的哈密瓜（含完整水果與部分切裝加工產品），隨著食物中毒人數增加，又於24日擴大召回另外2種品牌貼標，共涉及4家公司，銷售範圍至少擴及18個州與加拿大，但被召回的水果可能已早一步被分銷至其他州的消費者手中。

CDC指出，沙門氏桿菌中毒通常會在吃下受污染食物後的6小時到6天內發病，可能的症狀包含腹瀉、發燒、噁心、嘔吐、頭痛、寒顫、腹部絞痛甚至血便等，一般會持續4到7天。5歲以下的兒童、老年人與免疫力低下的人嚴重感染機率更大，可能需要住院治療。

美國衛生官員提醒，任何購買了被召回水果的民眾都應該將產品丟棄，並使用熱水、肥皂水或洗碗機清洗曾有接觸的餐具表面。