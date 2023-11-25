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壓頸9分鐘害死佛洛伊德！　白人警「獄中遭刺」重傷送醫

▲白人警察蕭文（Derek Chauvin）。（圖／路透）

▲ 白人警察蕭文因謀殺佛洛伊德被判刑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月遭白人警官蕭文（Derek Chauvin）壓頸9分鐘致死，蕭文因謀殺罪被判22.5年徒刑，正在亞利桑那州聯邦監獄服刑，24日被另一名囚犯刺傷，據稱傷勢嚴重。

《美聯社》報導，蕭文服刑的圖森監獄（United States Penitentiary, Tucson）安全級別中等，長期存在安全漏洞和人力短缺問題，一名知情人士匿名向該報披露蕭文遭刺，但未被授權公開討論細節。

美國聯邦監獄局（BOP）聲明證實，圖森監獄一名獄囚24日中午遭到襲擊，被送醫治療前有工作人員控制這起事件，並對他實施「挽救生命的措施」，但未透露囚犯姓名，僅稱這起事件未造成工作人員受傷，並已通知聯邦調查局。該監獄關押約380名囚犯，案發後已暫停探視。

這是近5個月來第二起聯邦囚犯遇襲案，此前，因性侵至少160名女性被判175年監禁的美國體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）7月被一名獄友捅了10刀。

現年47歲的蕭文因侵犯佛洛伊德公民權利，被判處21年聯邦監禁，並因二級謀殺罪被判22年半州監禁，去年8月自安全級別最高的明尼蘇達州監獄轉往圖森監獄合併服刑，過去在明尼蘇達州監獄主要被單獨監禁，就是擔心他會成為其他獄囚報復攻擊的目標。

美國最高法院上周駁回蕭文對謀殺罪的上訴，他同時也正努力推翻他的聯邦認罪協議，聲稱有新證據表明他並未導致佛洛伊德之死。

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