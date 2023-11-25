7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　他撒12萬狂歡被老婆抓包

▲澳洲一名男子在妓院消費12萬台幣，被老婆發現。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

澳洲一名男子在妓院消費6000澳幣（約新台幣12萬元），只為了與小姐進行長達7小時的「馬拉松式性愛」，怎知老婆發現他的信用卡帳單後，憤怒地找上妓院老闆，更揚言要在門口抗議示威，讓對方無法做生意。

根據《鏡報》報導，澳洲黃金海岸「五角大樓大妓院」老闆普法伊費爾（Suzanne Pfeifer）表示，先前有一名男子到店內消費，然而他性慾高漲，竟然抓著賣淫女狂歡7個小時，展開馬拉松式性愛，最終導致小姐們累到無法再繼續，才不得不結束。

▲老闆表示，男子的帳單高昂是因為他的性癖與長達7小時的馬拉松式性愛。（示意圖／CFP）



當時他企圖用現金支付買春費用，以免留下紀錄，但是因為餘額不足，只夠支付1個小時的費用，因此他選擇用銀行轉帳，然而網路轉帳卻也失敗，最終只能使用信用卡支付。

沒想到男子的妻子不久後發現信用卡帳單留下的消費紀錄，金額高達6000澳幣（約新台幣12萬元），氣得質問丈夫。對此，男子向妻子聲稱，自己當時喝醉還嗑藥，因此徹底斷片，完全不記得在妓院內發生什麼事。

男子的妻子氣得找上妓院，認為他們涉嫌敲詐，並揚言要到妓院門口示威鬧事。普法伊費爾無奈表示，男子結帳時精神正常，甚至還可以跟店內的小姐「討價還價」，企圖殺價。他也強調，店內收費合理，男子的帳單金額這麼高是因為對方有很多「性癖」，並要求小姐提供特殊服務，如果對方真的覺得被敲詐，可以直接去報警。