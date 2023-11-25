婆婆喊兒「爸爸」還大膽熊抱、摸大腿　婆媳搶「老公」網看傻

▲ 外國一名人妻懷孕後，認為婆婆異常跟老公舉止親密，不排除之後直接跟婆婆正面對決。（示意圖，非當事人，photoAC）

圖文／CTWANT

夫妻與婆婆有時是很奇妙的三角關係，許多母子關係緊密，常引發許多婆媳問題，外國一名女網友近期好不容易盼來期待已久的小孩，然而從她懷孕後卻覺得婆婆行為舉止十分古怪，不僅開始窺探他們夫妻房事，還對兒子表現出異常親密的舉動，讓人妻十分反感。

根據外媒報導，這位女網友在《Reddit》論壇發文表示，自己與老公結婚6年，今年30歲才好不容易懷孕，原本應該是開心迎接新生命的時刻，婆婆異常的舉動卻讓她「極度不舒服」。

原PO指出，婆婆打從知道她懷孕後，就開始給自己兒子送珠寶、紅包和「浪漫卡片」，更開始稱呼自己兒子為「爸爸」或「寶貝」，另外當媳婦宮縮時，婆婆甚至要求兒子坐到自己身邊，確保兒子不受媳婦影響，更會伸手撫摸兒子大腿。

儘管原PO老公對媽媽的舉動感到困擾，多次馬上起身離開，但並未對母親直接表達自己的感受，婆婆也食髓知味更加大膽，直接從背後熊抱兒子、輕拍兒子屁股，更對兒子表示「這個寶寶一定會長得很像我們」。

諸多怪異的舉動讓原PO覺得作嘔，認為婆婆並非第一次當祖母，然而這次婆婆的反應實在讓她感到不安，未來甚至考慮不讓小孩接觸婆婆。一票網友皆留言支持她的做法，批判婆婆舉止怪異，「看到快吐了」，並且建議她務必要請丈夫跟婆婆好好溝通。對此原PO也補充表示，自己已跟老公多次溝通，如果情況不見好轉，她將親自與婆婆「正面對決」。

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