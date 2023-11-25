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烏克蘭：無人艇破壞克里米亞大橋　俄軍「被迫用渡輪」運輸武器

▲▼ 克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱克赤大橋，Kerch Bridge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭聲稱，襲擊克里米亞大橋破壞俄軍行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭情報機構負責人在24日曝光的紀錄片中聲稱，今年7月烏軍海上無人艇襲擊俄羅斯克里米亞大橋，迫使莫斯科必須改用渡輪輸送武器，也打破俄國無敵的神話。

根據《路透》，烏克蘭國家安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Maliuk）表示，8月的2起重大攻擊再度嚴重破壞19公里長的克里米亞大橋功能，也削弱「俄國堅不可摧」的概念。

馬柳克在名為《SBU：勝利的特別行動》（SBU, the Special Operations of Victory）的系列電視紀錄片第一部中說道，「我們實際上已經顛覆海軍作戰的理念，打破俄羅斯無敵的神話。這個國家是假的，這座橋完蛋了。未來還有很多驚喜，不只是克里米亞大橋而已。」

他在片中概述這項由總統澤倫斯基批准的行動，動用5艘「海上寶貝（Sea Baby）」無人艇，從1000公里以外的基輔遠端操控。影片顯示橋上發生劇烈爆炸，技術人員因此在控制室裡開心歡呼。

根據紀錄片，探員提交的報告顯示，大橋8個支撐結構中有6個被摧毀及2個受損，使得俄軍必須改用渡輪為部隊提供武器。

俄羅斯此前聲稱，7月的襲擊造成2人在一座牆上死亡，這座橋以公路及鐵路連結克里米亞半島及俄國本土，後來交通雖恢復正常，但據官員說法，維修工作仍在進行中。

莫斯科2018年併吞克里米亞半島，克里米亞大橋4年後完工。烏克蘭對該橋的攻擊是烏軍在黑海一系列進攻行動之一，包括9月對塞瓦斯托波爾海軍基地（Sevastopol）黑海艦隊總部的飛彈攻擊。澤倫斯基本月曾稱，烏克蘭已從俄軍手中奪下黑海主動權，且靠著海軍無人艇迫使俄羅斯海軍艦隊及軍艦後撤。

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