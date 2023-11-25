男友「遭哈瑪斯殺害」尋嘸屍體！　1個半月後卻死而復生

▲維查在以色列工作，卻遭到哈瑪斯綁架。（圖／臉書／Kittiya N Thuengsaeng，下同）

記者王佩翊／編譯

以色列與哈瑪斯在第三國卡達居中斡旋下，協議以「釋放人質」為條件停火4天。一名遭到哈瑪斯綁架的泰國男子成功獲釋，讓從電視畫面中認出他的女友驚喜不已，因為早在衝突爆發之初，她與男子家人都以為男子已不幸罹難，而失而復得的喜悅也讓她鬆了一口氣。

根據BBC報導，泰國女子奇蒂雅（Kittiya Thuengsaeng）表示，與她交往3年的30歲男友維查（Wichai Kalapat）長期在以色列工作，然而在10月7日爆出哈瑪斯突襲以色列的消息後，維查便徹底失聯。

奇蒂雅10月9日接獲消息稱，維查是在以色列遭到殺害的30名泰國公民之一，讓她與維查的家人悲痛不已。事實上，兩人早就約定好等到維查從以色列返國，就要結婚，怎知卻遭遇憾事，痛苦的她也在社交媒體上悼念摯愛。

等到官方公布死亡名單後，奇蒂雅卻發現，男友的名字並未出現在上面，甚至連屍體都找不到。直到上周，奇蒂雅才得知原來男友是被綁到加薩的26名泰國人質中的其中一人。

哈瑪斯24日釋放了10名泰國人質，而奇蒂雅也從電視轉播畫面中認出男友身影，當時維查坐上一輛載著人質的車輛，從邊境前往以色列的醫院。她感動表示，「我很高興，因為我很擔心他不會被釋放。我希望他能盡快康復，並返回泰國。我會等他，我已經等得太久了，還可以再等等。」

事實上，有約3萬名泰國公民在以色列工作，主要負責農業。泰國總理賽塔最初指出，有12名被綁泰國公民會被釋放，但是後來卡達政府又稱，獲釋人質為10人。泰國外交部表示，獲釋的泰國公民會先被送到以色列一家醫院接受48小時的醫療觀察，且暫時不得與家人見面。