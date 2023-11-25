金正恩衛星發射慶功宴　愛女率官員穿運動服！模樣宛如《魷魚遊戲》

▲北韓國務委員會委員長金正恩23日大開慶功宴，也帶著女兒金主愛出席。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓21日晚間10時50分發射今年第3次軍事偵察衛星，並宣稱衛星成功進入軌道，北韓國務委員會委員長金正恩23日大開慶功宴，除了帶著女兒金主愛出席外，全體人員皆穿上印有「DPRK NATA國家航空宇宙技術」字樣的T恤，彷彿是在模仿南韓夯劇《魷魚遊戲》的運動服風潮。

根據《韓聯社》報導，北韓官媒《朝中社》指出，北韓國家航空宇宙技術總局於11月21日晚間10時42分，成功發射掛有軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的新型運載火箭「千里馬-1型」，金正恩也於23日在平壤餐廳「木蘭館」設宴，帶著女兒金主愛一起慶祝成功發射偵察衛星。

▲▼慶功宴全場穿著運動服模樣宛如《魷魚遊戲》。（圖／達志影像／美聯社）



席間最受人矚目的是，除了金正恩和外務相崔善姬外，其餘人員均穿著印有「DPRK NATA國家航空宇宙技術」字樣的T恤；DPRK和NATA分別是「朝鮮民主主義人民共和國」和「國家航空宇宙技術總局」的英文縮寫，彷彿是在南韓夯劇《魷魚遊戲》的運動服風潮。

當晚宴會參加者包括第一夫人李雪主、金主愛，金正恩胞妹、勞動黨中央委副部長金與正也在主桌就座。此外，國家航空宇宙技術總局幹部、科學家、工程師等人員也都受邀參加，內閣總理金德訓、崔善姬、導彈總局局長張昌河等人陪同在座。

另外，金正恩也帶著金主愛訪問國家航空宇宙技術總局，勞動黨中央委副部長金正植、技術總局局長柳相勳（音譯）等人迎接。這也是柳相勳首次以總局局長身份會見北韓官媒，推測他可能是指揮衛星研發計畫的人物。

▲▼金正恩帶著金主愛訪問國家航空宇宙技術總局。（圖／達志影像／美聯社）

