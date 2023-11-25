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帕運金牌「刀鋒戰士」10年前槍殺女友　明年初獲假釋出獄

▲▼帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）。（圖／路透）

▲帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒戰士」佩斯托瑞斯2013年涉嫌開槍殺害女友，遭南非法院判刑13年。南非監獄當局表示，佩斯托瑞斯24日通過假釋申請，將於明年1月出獄。

根據《路透社》報導，現年37歲的佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）因為穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒戰士」之名，但他卻在2013年西洋情人節當天凌晨於南非普勒托利亞（Pretoria）的住家中，朝著浴室門連開4槍，擊斃模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。

▲▼帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）。（圖／路透）

▲佩斯托瑞斯假釋申請通過，將於明年初出獄。（圖／路透）

當時佩斯托瑞斯否認在盛怒下殺害史汀坎普，並聲稱他在案發時把史汀坎普誤認是竊賊，但他仍在2014年因過失殺人罪被高等法院判入獄5年，後來被釋放後改為居家軟禁。

後來檢察官提出上訴，最高法院於2015年裁定他犯有更嚴重的謀殺罪，並於2016年7月被判入獄6年，不到檢方要求最低刑期的一半，到了2017年11月最高法院將他的刑期增加至13年5個月。

佩斯托瑞斯在今年3月提出假釋被拒絕，因為法院裁定他沒有完成足以申請假釋的最短刑期，但憲法法院在10月時表示，佩斯托瑞斯的刑期應追溯至2016年7月而非2017年11月，因此具有假釋資格。

南非懲教署（Department of Correctional Services）發言人表示，佩斯托瑞斯的假釋將於明年1月5日生效，但他必須在社區矯正系統中完成剩餘刑期，並按照假釋條件接受監督，且必須繼續接受憤怒管理治療。

史汀坎普的雙親反對假釋，他們不相信佩斯托瑞斯如實說出事發經過，也不認為他表現出悔意，「改過自新需要一個人誠實地面對自己罪行的所有真相和後果。」

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