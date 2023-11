帕運金牌「刀鋒戰士」10年前槍殺女友　明年初獲假釋出獄

▲帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯(Oscar Pistorius)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒戰士」佩斯托瑞斯2013年涉嫌開槍殺害女友,遭南非法院判刑13年。南非監獄當局表示,佩斯托瑞斯24日通過假釋申請,將於明年1月出獄。

根據《路透社》報導,現年37歲的佩斯托瑞斯(Oscar Pistorius)因為穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒戰士」之名,但他卻在2013年西洋情人節當天凌晨於南非普勒托利亞(Pretoria)的住家中,朝著浴室門連開4槍,擊斃模特兒女友史汀坎普(Reeva Steenkamp)。

▲佩斯托瑞斯假釋申請通過,將於明年初出獄。(圖/路透)



當時佩斯托瑞斯否認在盛怒下殺害史汀坎普,並聲稱他在案發時把史汀坎普誤認是竊賊,但他仍在2014年因過失殺人罪被高等法院判入獄5年,後來被釋放後改為居家軟禁。

後來檢察官提出上訴,最高法院於2015年裁定他犯有更嚴重的謀殺罪,並於2016年7月被判入獄6年,不到檢方要求最低刑期的一半,到了2017年11月最高法院將他的刑期增加至13年5個月。

佩斯托瑞斯在今年3月提出假釋被拒絕,因為法院裁定他沒有完成足以申請假釋的最短刑期,但憲法法院在10月時表示,佩斯托瑞斯的刑期應追溯至2016年7月而非2017年11月,因此具有假釋資格。

南非懲教署(Department of Correctional Services)發言人表示,佩斯托瑞斯的假釋將於明年1月5日生效,但他必須在社區矯正系統中完成剩餘刑期,並按照假釋條件接受監督,且必須繼續接受憤怒管理治療。

史汀坎普的雙親反對假釋,他們不相信佩斯托瑞斯如實說出事發經過,也不認為他表現出悔意,「改過自新需要一個人誠實地面對自己罪行的所有真相和後果。」

