在谷歌工作18年離職！　前員工一封信怒批「執行長缺乏遠見」

▲在谷歌工作18年的員工離職後批評谷歌現今的官僚文化。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

一名谷歌(Google)工作了18年的員工離職後,留下一封措辭嚴厲的信,批評谷歌現今的官僚文化,更點名谷歌執行長皮查伊(Sundar Pichai)缺乏有遠見的領導力,而谷歌公開大規模裁員更是不負責任的短視之舉。

根據《商業內幕》報導,在谷歌工作18年的希克森(Ian Hickson)近日在離職之後,留下了一封措辭嚴厲的批評信引發熱議,他提到自己非常幸運能經歷谷歌早期的階段,「當時高層對員工坦承,鼓勵野心勃勃的實驗,但現在一切都已惡化。」

希克森說,谷歌的透明度完全消失了,「我以前會急迫地參加每一場全公司會議來了解情況,但現在我自己就能預測出管理階層會如何逐字逐句給出答案,現在我不知道在谷歌有誰能解釋公司的願景是什麼,整體士氣空前低落。」

▲谷歌前員工批評執行長皮查伊(Sundar Pichai)缺乏有遠見的領導力。(圖/路透社)



希克森提到,幾乎所有去舊金山灣區看心理醫生的谷歌員工,都對公司感到不滿。儘管希克森的觀點可能僅代表他個人,但仍在社群媒體上獲得許多谷歌現任和前任員工的討論,而希克森也在信中將砲火集中在皮查伊上。

希克森說,谷歌現在許多問題都源自於執行長,「皮查伊缺乏有遠見的領導,他顯然對維護谷歌早期的文化規範沒有興趣,這種現象的其中一個症狀就是,無能的中階管理層正在擴大。」他指出,「(谷歌的決策)從為客戶的利益出發,變成為谷歌的利益出發,再變成為做決定的人的利益出發。」

希克森也在信中批評了谷歌大規模裁員完全是不負責任的短視之舉。事實上,谷歌自今年1月大規模裁撤1.2萬名員工後,依舊持續在進行小規模的低調裁員,而這也對公司文化產生了影響,因為員工會大幅減少任何冒險的行為,這也讓管理層和員工之間缺乏信任。

《商業內幕》先前也曾報導,谷歌內部管理階層和普通員工之間的關係相當緊張,起因於公司收緊績效考核標準,許多員工會被打出低績效的標籤。希克森最終提到,他認為谷歌來得及改變,但時間相當緊迫,需要將權力轉移到更有道德願景的人手中。

Pretty damning essay from a Googler, departing after 18 years



“I don't know anyone at Google who could explain what Google's vision is. Morale is at an all-time low”



“The clock is ticking. The deterioration of Google's culture will become irreversible”https://t.co/SOe816saiz pic.twitter.com/w5GaJdU3QM