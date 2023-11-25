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母女熟睡中遭「眼鏡王蛇」咬死　岳父一聽卻秒告女婿

母女睡夢中被「眼鏡王蛇」咬死！他懷疑女婿放蛇殺人　警追出真相也驚呆

▲印度一名男子為了錢財，竟放毒蛇殺害妻女。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度奧里薩邦日前發生駭人命案，一名母親及2歲女兒被發現命喪家中，警方起初依兩人身上毒蛇咬痕，推測母女遭潛入屋內毒蛇蛇吻而亡，但死者父親強烈懷疑女婿是幕後真兇。員警進一步調查發現，25歲女婿甘尼希（Ganesh Patra）真的是放蛇殺人的兇手。

據《印度時報》報導，23歲女子巴桑緹（Basanti Patra）與女兒10月7日被發現暴斃在甘賈姆縣的家中，警方在發現兩人身上咬痕後，確定母女倆非自然死亡；死者父親卡利 (Khalli Patra)得知消息後，更是一狀把女婿告上法院，指控女兒、孫女被女婿放毒蛇咬死。

警方仔細檢查傷口發現，「兩人被咬的位置完全相同」，都在右腳踝骨上方；求證蛇類專家也得到「兩人被咬傷仍待在同個房間不尋常」、「被咬後沒有尖叫或求救很詭異」說法。雖然警方在案發1個多月後、沒有一擊斃命證據下逮捕甘尼希，他卻很快承認自己為了賠償金殺害妻女。

甘尼希供稱，自己與妻子一直有嚴重糾紛，又覬覦80萬印度盧比（約新台幣30萬）的政府賠償，在6日從弄蛇人獲得1條眼鏡王蛇，再趁妻女熟睡時放進房內，自己改睡另間房，等確定兩人死亡再把蛇打死偽造證據。員警目前正釐清詳細案發經過，與是否有其他人參與作案。

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