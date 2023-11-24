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退學女偽造大學畢業證　16年騙5公司「月薪9萬升到18萬」卻栽了

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲44歲女子偽造大學文憑，16年騙過5間公司，薪水9萬元漲到18萬元。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者趙蔡州／綜合報導

新加坡一名44歲女子豐塞卡（Fonseka Wannerichega Hema Ranjini）2004年從南洋理工大學退學，不料她卻自製該校的假文憑找工作，16年間騙過5間公司成功拿到工作，月薪從約9.9萬元新台幣升到18.6萬元新台幣，直到迪士尼公司向南洋理工大學求證，才終於拆穿她是靠假文憑找工作。

根據The Straits Times報導，豐塞卡1998年進入南洋理工大學機械工程學系就讀，2004年因為在校成績不佳且無法支付學費而退學，不料她卻利用網路找到該大學的畢業證書模板，在住家附近買到材質類似的紙張後，成功偽造出南洋理工大學的畢業證書。

豐塞卡2005年使用偽造的證書，成功進入一間公司任職編輯助理，接下來16年間也不斷透過該證書跳槽，直到2021年9月進入迪士尼工作，至此她總共騙過了5間公司，月薪也從4200新幣（約9.9萬元新台幣）漲到7884新幣（約18.6萬元新台幣）。

▲▼履歷,求職。（圖／取自Pixabay）

▲迪士尼錄取豐塞卡後，立刻確認她的資料是否屬實，才發現她使用假文憑。（圖／取自Pixabay）

然而迪士尼錄取她以後，隨即把她的資料交給背景查核公司查證，查核公司向南洋理工大學追問時，才發現她根本沒有畢業的事實，她得知使用假文憑曝光後，還一度向迪士尼辯稱，證書是她最後一年離校，要求校方給她入學證明時，校方卻給了她這份畢業證書，她也不知道這份證書是無效的。

豐塞卡2021年10月被南洋理工大學報警提告，她也在2021年12月從迪士尼辭職，檢方調查後在今年5月以4項詐欺罪、1項造文書罪起訴她，她今年11月坦承了其中3項罪名，全案目前仍在法院審理中。

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