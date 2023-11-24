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難敵外部挑戰　阿富汗駐印度大使館永久關閉

▲▼ 阿富汗駐新德里大使館發布聲明稱，大使館自11月23日起永久關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗駐新德里大使館發布聲明稱，大使館自11月23日起永久關閉。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者林行健新德里24日專電

在塔利班（Taliban）取回阿富汗政權的2年3個月之後，阿富汗前政府駐新德里大使館難敵外部挑戰，宣布永久關閉，財產交由印度看管；另一方面，阿富汗在印度仍有2座領事館照常運作。

阿富汗駐新德里大使館今天發布聲明稱，基於「來自印度政府的持續挑戰」，大使館自11月23日起永久關閉，並說一份長達110頁的財產清單，也交給了印度政府。

事實上，阿富汗駐印度大使館自9月30日起就暫停運作。聲明指出，過去8週來，大使館期望印度政府能改變立場，以利館務能順暢運轉，但這並未發生，且館員的簽證也未獲延長。

聲明說：「在來自塔利班與印度政府的持續壓力下，大使館面臨了艱難的抉擇。」

▲▼ 阿富汗駐新德里大使館發布聲明稱，大使館自11月23日起永久關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲事實上，阿富汗駐印度大使館自9月30日起就暫停運作。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班於2021年8月重新在阿富汗掌權，並把國名改為阿富汗伊斯蘭大公國（Islamic Emirate of Afghanistan）。

雖然印度政府尚未承認塔利班政權，但據報今年5月間同意塔利班指派「代辦」前來印度，而阿富汗前朝指派的大使拒絕離開，導致阿富汗駐印度大使一職鬧雙胞。

阿富汗駐印度大使館也在聲明中說，雖然外界可能會視此為阿富汗的內部事務，但永久關閉大使館的決定是政策與利益變化所帶來的結果。

聲明表示，大使館理解現實政治環境，因此相信永久關閉並由地主國代為看管，最符合阿富汗利益。阿富汗共和國的所有外交官都已安全抵達第3國，留在印度的只剩效忠塔利班的外交人員，他們目前以視訊方式辦公。

聲明說，阿富汗共和國指派的外交官，任務正式結束，大使館的命運將交由印度政府決定，包括移交予塔利班的可能性。

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR），截至2021年，約有1萬5800名阿富汗難民居住在印度。

旅印度阿富汗人大多住在德里。中央社記者詢問一名阿富汗人，大使館停止運作後，如何辦理文件申請及驗證等業務。他表示，阿富汗在印度中南部海德拉巴市（Hyderabad）以及西部孟買都設有領事館，只是距離甚遠，相當不便。

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