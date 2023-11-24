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沙漠降暴雨！杜拜「道路變河流」驚人畫面曝　車輛泡水、航班延誤

▲▼ 杜拜暴雨。（圖／翻攝自X）

▲ 杜拜暴雨造成街道大淹水。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國屬熱帶沙漠氣候，杜拜上周卻罕見降下暴雨，網友上傳的災情可見周邊城市淪為水鄉澤國，大量汽車泡水、航班延誤，顯現氣候變遷威力。

外媒《The Star》報導，杜拜17日因雷暴引發的強降雨大淹水，嚴重影響周邊城市交通。網友紛紛在社群媒體上傳車輛泡水災情，X（前身推特）用戶Karnataka Weather指出，由於無法開車前往機場，有居民被迫步行1.5公里。

該用戶還稱有航班因此延誤，「雷暴在深夜襲擊阿聯，導致杜拜道路被洪水淹沒，情況很糟糕。杜拜機場沒有準備好面對這種降雨，造成嚴重交通阻塞。」網路上曝光的影片可見，阿聯酋航空A380客機停在機場停機坪，承受狂風暴雨不斷吹襲，不時還可看見打雷閃電。

另一名網友發文寫道，「2004、2005年我住在杜拜的時候，杜拜還沒有為這樣的降雨做好準備。我本來期望排水系統會跟著那些發展被解決。」

據報杜拜當局一度發布交通警告，呼籲居民遠離海灘，待在室內並採取安全措施，「杜拜警方迅速採取行動管制交通，確保在雷暴造成的挑戰環境下維持秩序。」

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