沙漠降暴雨！杜拜「道路變河流」驚人畫面曝　車輛泡水、航班延誤

▲ 杜拜暴雨造成街道大淹水。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國屬熱帶沙漠氣候,杜拜上周卻罕見降下暴雨,網友上傳的災情可見周邊城市淪為水鄉澤國,大量汽車泡水、航班延誤,顯現氣候變遷威力。

外媒《The Star》報導,杜拜17日因雷暴引發的強降雨大淹水,嚴重影響周邊城市交通。網友紛紛在社群媒體上傳車輛泡水災情,X(前身推特)用戶Karnataka Weather指出,由於無法開車前往機場,有居民被迫步行1.5公里。

該用戶還稱有航班因此延誤,「雷暴在深夜襲擊阿聯,導致杜拜道路被洪水淹沒,情況很糟糕。杜拜機場沒有準備好面對這種降雨,造成嚴重交通阻塞。」網路上曝光的影片可見,阿聯酋航空A380客機停在機場停機坪,承受狂風暴雨不斷吹襲,不時還可看見打雷閃電。

A380s getting a wash in Dubai



Flights were disrupted at Dubai International Airport on Friday after heavy rain and thunderstorms in the Emirates. The wet weather caused 13 inbound flights to be redirected to other airports, while six outbound flights were cancelled.



pic.twitter.com/SzL6DPFRdT