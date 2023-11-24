南韓國腳再爆「和友共賞」前女友性愛片！　黃義助恐面臨10年徒刑

▲南韓國腳黃義助疑似曾和友人分享偷拍性愛片。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓國家代表隊足球選手黃義助性愛片偷拍醜聞持續延燒，遭偷拍的被害前女友委任律師23日直言，黃義助除了涉嫌偷拍外，根據10月被逮的影片外流者證詞，黃義助還曾經將性愛片分享給身旁友人共同觀賞，如果屬實，他最重將面臨10年6個月的有期徒刑。

根據Money Today報導，被害前女友的委任律師指出，黃義助偷拍性愛片的外流者10月16日已被警方逮捕，而他在接受警方調查時曾經提及，黃義助將這些非法偷拍的影片傳給自己的朋友共享。一旦外流影片屬實，將對被害人帶來更大打擊。

律師指出，根據性暴力處罰法第14條第2項，就算影片是在雙方合意下拍攝，只要將影片外流給第三人，也屬於犯罪，最重將面臨7年以下的有期徒刑或5000萬韓幣（約新台幣121萬元）罰金。如果該影片是偷拍，而非合意拍攝，則需面臨10年6個月以下徒刑。

另一方面，根據《韓聯社》報導，黃義助所屬的英冠球隊諾維奇城教練大衛•華格納（David Wagner）對於旗下球員的風波僅表示，自己對於黃義助在南韓發生的事件沒有完整的了解，「我相信球團會有應對，而我可以判斷且控制的，只有球場上的黃義助。」