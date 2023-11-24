　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首創！威尼斯將收「入場費」　旺季一日遊先付5歐元

▲▼ 義大利威尼斯。（圖／路透）

▲義大利「水都」威尼斯面臨觀光業破壞與洪災的威脅。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

威尼斯23日宣布新政策，從明年4月底至7月中旬，將針對所有入城「一日遊」的14歲以上遊客收取5歐元（約新台幣172元）。威尼斯市長布魯納洛（Luigi Brugnaro）表示，「這是世界上第一次（有人）做這樣的事情，讓一座城市變成需要預約的。」

威尼斯地方政府說明，明年4月25日至7月14日，在上午8時30分至下午4時進入該市，且未預約過夜旅宿的14歲以上遊客，都要支付5歐元。民眾必須先在網路平台上預約行程，付款後取得QR Code門票，並在特定入口處掃描，才能獲准進入威尼斯歷史街區。

不過，在威尼斯出生、居住、讀書、工作及擁有房地產的人不在此限，潟湖裡的小型島嶼，例如以玻璃製作傳統聞名的穆拉諾島（Murano）也不用付費。未滿14歲遊客必須註冊，但可以免費入城。

威尼斯面臨觀光業破壞，以及氣候變遷導致的淹水威脅，環境條件日益嚴峻與脆弱。當地政府表示，此舉是為了在春夏旅遊旺季管理遊客流量，若未遵守規定可以開罰50至310歐元（約新台幣1726至1萬元）。市長布魯納洛也坦言，這項政策屬於實驗性質，而且一開始肯定會賠錢，「我們想要衡量這項實驗和預約的效果。」

 
ET快訊
藍白合破局燒到高雄！藍議員壓線登記參選立委　學霸女刺客傻眼
快訊／國1接台64嚴重自撞意外！駕駛失去生命跡象
iPhone不怕被偷窺！蘋果「防窺螢幕」新專利曝光
批白、郭「眉來眼去」設局　藍美女發言人還原搶黃士修麥克風現場
日本熊屍胃部挖出「人類殘骸」！ DNA確定是22歲男大生
「侯康戰情室上線！」　趙少康進競辦先做這件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本幾乎所有藥物「最快2025年」皆開放網購　買藥需符合1條件

沙發縫隙「塞了一個人」！女逃犯為躲警察拚了　低頭爬出超狼狽

沙漠降暴雨！杜拜「道路變河流」驚人畫面曝　車輛泡水、航班延誤

學校裡拍18禁色照！男老師販售嫩妹「成人寫真」　師生私下分著看

男喝醉打架鼻涕狂流5個月　醫一看驚見「筷子卡在腦袋裡」

快訊／北馬里亞納群島發生規模7.1強震　深度僅12.4km

全球首創！威尼斯將收「入場費」　旺季一日遊先付5歐元

辣媽遊樂設施上哺乳被罵翻　婦產科醫師挺她到底：這是正常情況

女與2歲女兒睡夢中在房間暴斃　竟是丈夫「放眼鏡蛇殺人」

日本熊屍胃部挖出「人類殘骸」！ DNA確定是22歲男大生

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

雪納瑞聽到飼主回家聲　快速現身飛撲懷裡撒嬌

日本幾乎所有藥物「最快2025年」皆開放網購　買藥需符合1條件

沙發縫隙「塞了一個人」！女逃犯為躲警察拚了　低頭爬出超狼狽

沙漠降暴雨！杜拜「道路變河流」驚人畫面曝　車輛泡水、航班延誤

學校裡拍18禁色照！男老師販售嫩妹「成人寫真」　師生私下分著看

男喝醉打架鼻涕狂流5個月　醫一看驚見「筷子卡在腦袋裡」

快訊／北馬里亞納群島發生規模7.1強震　深度僅12.4km

全球首創！威尼斯將收「入場費」　旺季一日遊先付5歐元

辣媽遊樂設施上哺乳被罵翻　婦產科醫師挺她到底：這是正常情況

女與2歲女兒睡夢中在房間暴斃　竟是丈夫「放眼鏡蛇殺人」

日本熊屍胃部挖出「人類殘骸」！ DNA確定是22歲男大生

藍白合破局燒到高雄！藍議員壓線登記參選立委　學霸女刺客傻眼

青龍獎／柳俊烈分手後首現身！　趙寅成「剃光落腮鬍」帥氣登場

中信銀7000台ATM會抓人！　老董爆：每月都有詐騙車手落網

2賊偷遍北台灣得手超過200萬　強佔友人汽車作案遭警鎖定栽了

新家傳詭異咳嗽聲…警衛「1句提醒」　她沒搬走猝死家中

快訊／國1接台64自撞！車頭全毀駕駛命危　往蘆洲匝道封閉中

蠻喜歡當先發投手　邱駿威驚訝扛首戰：怎麼是我？

台中港務分公司誠信治理　舉辦職安法遵‧企業永續論壇

青龍獎／安恩真「瘦到平口禮服往下掉」胸前走光！直播前慌張狂拉

高鐵桃園站「寒冬送暖捐血傳愛」　單日300人奉獻442袋熱血

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

即／彭博：郭台銘準備退選

新娘揪3P後悔了　閨蜜懷上老公的種

日AV女優搭電車遇狼！衣服沾「不明精液」

美正妹護士待烏克蘭1年多：外國人幾乎走光

日本熊屍胃部挖出「人類殘骸」！

懷疑尪與女保姆有染！她偷拍發現驚人「真相」

國際火線／高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

《魷魚遊戲》真人秀「玩家受傷」恐提告Netflix

瑞典人妻「堅持在台辦婚禮」感人原因曝

公園長髮妹激情吞吐　他仰天狂抖

「呼吸道疾病」激增　WHO：中國稱未發現新型病原體

他樂透中11億照上班：公司需要我

更多熱門

相關新聞

陸試行單方入境免簽一年 義法德西荷及馬來西亞6國先行

陸試行單方入境免簽一年 義法德西荷及馬來西亞6國先行

義黑手黨世紀大審　600名律師塞爆審判室

義黑手黨世紀大審　600名律師塞爆審判室

河道找到失蹤女屍體　警跨國逮捕逃亡男友

河道找到失蹤女屍體　警跨國逮捕逃亡男友

台灣山葉宣布引進2024年式MT-09

台灣山葉宣布引進2024年式MT-09

男狠殺女友　體重破200kg！過胖獲准出獄

男狠殺女友　體重破200kg！過胖獲准出獄

關鍵字：

義大利威尼斯水都

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

即／彭博：郭台銘準備退選

快訊／郭台銘宣布退選　賴佩霞發聲明：這一路我們沒有背棄理念

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面