全球首創！威尼斯將收「入場費」　旺季一日遊先付5歐元

▲義大利「水都」威尼斯面臨觀光業破壞與洪災的威脅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

威尼斯23日宣布新政策，從明年4月底至7月中旬，將針對所有入城「一日遊」的14歲以上遊客收取5歐元（約新台幣172元）。威尼斯市長布魯納洛（Luigi Brugnaro）表示，「這是世界上第一次（有人）做這樣的事情，讓一座城市變成需要預約的。」

威尼斯地方政府說明，明年4月25日至7月14日，在上午8時30分至下午4時進入該市，且未預約過夜旅宿的14歲以上遊客，都要支付5歐元。民眾必須先在網路平台上預約行程，付款後取得QR Code門票，並在特定入口處掃描，才能獲准進入威尼斯歷史街區。

不過，在威尼斯出生、居住、讀書、工作及擁有房地產的人不在此限，潟湖裡的小型島嶼，例如以玻璃製作傳統聞名的穆拉諾島（Murano）也不用付費。未滿14歲遊客必須註冊，但可以免費入城。

威尼斯面臨觀光業破壞，以及氣候變遷導致的淹水威脅，環境條件日益嚴峻與脆弱。當地政府表示，此舉是為了在春夏旅遊旺季管理遊客流量，若未遵守規定可以開罰50至310歐元（約新台幣1726至1萬元）。市長布魯納洛也坦言，這項政策屬於實驗性質，而且一開始肯定會賠錢，「我們想要衡量這項實驗和預約的效果。」