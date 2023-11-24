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以哈停火！多輛載運燃油卡車進入加薩　以軍發布最新警告

▲▼以色列與哈瑪斯的臨時停火協議生效後，燃油卡車等救援物資進入加薩。（圖／CFP）

▲人道主義援助物資卡車經埃及拉法過境點進入加薩。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯之間的臨時停火協議24日正式生效後，人道主義援助物資卡車已陸續經埃及拉法過境點進入加薩，包括多輛燃油卡車。在此同時，以軍投放傳單，警告加薩人民不要返回加薩北部的家園，因為該地區仍是戰區，戰爭還沒結束。

▲▼以色列與哈瑪斯的臨時停火協議生效後，燃油卡車等救援物資進入加薩。（圖／CFP）

▲CNN當地記者稱至少有7輛燃油卡車進入加薩。（圖／CFP）

綜合CNN、以色列時報報導，在以哈停火協議生效之前，大型救援物資車隊就已經在埃及拉法過境點排隊待命。CNN當地記者稱至少有7輛燃油卡車進入加薩，但現階段仍不清楚還有哪些類型的救援物資獲准進入加薩地區。

▲▼以色列與哈瑪斯的臨時停火協議生效後，燃油卡車等救援物資進入加薩。（圖／CFP）

▲▼埃及表示，這將是自開戰以來，首度每日有200輛載運食物、藥品與水的車輛進入加薩。（圖／CFP）

▲▼以色列與哈瑪斯的臨時停火協議生效後，燃油卡車等救援物資進入加薩。（圖／CFP）

埃及新聞總署署長拉許旺（Diaa Rashwan）周五透過聲明表示，這將是自開戰以來，首度每日有200輛載運食物、藥品與水的車輛進入加薩，埃及將持續接收大批加薩傷者進行治療，也會協助撤離滯留在當地的外籍人士與雙重國籍者。

在此之際，巴勒斯坦官員呼籲流離失所的加薩人民在停火開始之後重返家園。但以色列軍方告訴加薩南部人民不要往北遷移，甚至為此空投傳單。以軍阿拉伯媒體發言人阿德雷（Avichay Adraee）警告，「加薩走廊北部是危險的戰區，禁止往北移動。為了自身安全，必須留在南部的人道地區」，居民只能依指定路線由北往南走，不允許由南往北走。

另外，以軍稱，在停火協議開始之前，摧毀加薩希法醫院地區一條地下隧道與坑道。

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