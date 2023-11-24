日AV女優搭電車遇狼！衣服沾「不明精液」　行李被撬開失竊

▲七嶋舞搭乘電車行李遭竊，甚至還有衣物沾上精液。（圖／取自七嶋舞，下同）
記者王佩翊／編譯
日本AV女優七嶋舞23日透露，自己在北海道搭乘特快列車時，將行李箱放在車廂前後的置物空間，但下車時卻發現行李莫名變輕，因此連忙確認，沒想到自己的飾品、化妝品、內衣褲以及衣物竟然被偷，而她再度確認後，還發現其他沒被偷走的衣服上竟然留有不明男子的精液，讓她氣得報警。
根據JCAST報導，23歲AV女優七嶋舞21日前往北海道參加活動，當時她搭乘中午12時出發的特快列車從札幌前往旭川，上車後便把行李箱放在車廂前後的大型行李置物空間，然而當她下車前拿取行李時，卻突然發現行李箱的重量有點奇怪，因此下車後馬上到廁所進行確認。
令她震驚的是，行李箱內的美顏儀器、飾品、化妝包、鞋子以及外套竟然全部遭竊。經過確認，她的內衣、名牌手錶、項鍊、手鐲也全部被拿走。她在社群平台X無奈表示，「都怪我沒有上鎖。」
不僅如此，她還發現自己的衣物上沾有疑似嫌犯的精液。目前相關證據都已經交給北海道警方，警察接獲通報後也隨即展開調查。
七嶋舞直言，列車上跟車站都有監視器，且現在衣物上還留有犯人的DNA，她相信抓到犯人只是時間問題。不過因為她相信這個犯人一定是累犯，為了防止再有人受害，因此主動公開此次被害經驗，希望網友可以小心防範。
ショック過ぎてなかなか理解が追いつかない。。— 七嶋 舞 (@nanashima_mai) November 23, 2023
心配されるの嫌だからツイートするの迷ったけど
窃盗と悪質な性犯罪をした犯人に対してふつふつと怒りが沸いてきたのと、きっとこの人常習犯だし今後同じ被害者を出さない為にも皆さんに拡散して欲しいくて今回ツイートするに至りました。。… pic.twitter.com/JSAAvSMkCr
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