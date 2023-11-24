　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以哈停火協議生效　CNN：停火後爆出巨響「加薩煙霧竄天」

▲▼2023年11月23日，以色列發動空襲後，加薩走廊拉法地區濃煙滾滾。（圖／CFP）

▲2023年11月23日，以色列發動空襲後，加薩走廊拉法地區濃煙滾滾。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯的臨時停火協議已正式於當地24日上午7時（台灣24日下午1時）生效，為期4天，13名人質將於同日下午4時（台灣晚間10時）獲釋。但CNN新聞團隊表示，當地停火時間開始後仍傳出巨大聲響，聽起來像是以軍砲彈落在加薩，同時以色列社區警報大響。

CNN在以色列南部城市斯德洛特（Sderot）的團隊稱，轟炸的聲音正在逐漸減弱，但並未完全消失，且煙霧持續從加薩地區升起，狀態就像是停火前一小時那樣，目前加薩冒出煙霧的原因尚待確認。另外，以色列軍方周五宣稱，在停火開始之後，加薩附近的以色列社區響起可能有火箭彈來襲的警報。

不過依據團隊最新說法，在當地上午7時18分左右，也就是停火協議生效18分鐘後，重型武器的聲音已停止。

以色列時報稍早報導，在臨時停火協議生效前的數小時，以色列與加薩接壤的城鎮警報大響，有消息稱以軍正猛烈轟炸加薩各地，因為軍方希望在停火之前盡可能推進打擊哈瑪斯的任務。

卡達調解人指出，在加薩被關押的13名人質將於當地下午4時獲釋，隨後將釋放以色列監獄關押的巴勒斯坦囚犯，但具體人數不清楚。

在接下來的4天停火期間，至少會有50名婦孺獲釋，屆時哈瑪斯仍將關押190名人質。在此同時，以色列預計也會釋放150名巴勒斯坦囚犯，其中大多是婦女及未成年人。除了人質釋放，臨時停火協議也允許燃料、人道物資能夠進入加薩，這會是以哈戰爭爆發約7周以來的首次停火。

ET快訊
快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報
「備受屈辱喚不回真心」　朱立倫下軍令：全黨動員力挺侯友宜
郭退選！趙少康要拉「經濟藍」回鍋　嗆：經濟靠柯文哲就完蛋了
快訊／「戰友」郭台銘人退志不退　柯文哲留言喊：我們一定會贏！
快訊／郭台銘宣布退選　賴佩霞發聲了
快訊／郭台銘宣布退選！　發聲明「人退，志不退」
快訊／台北寶可夢中心　開幕時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以哈停火協議生效　CNN：停火後爆出巨響「加薩煙霧竄天」

邪教教主自製長生不老藥！地窖搜出180kg水銀　後宮爽擁10女

美正妹護士待烏克蘭1年多　砲火中過感恩節：外國人「幾乎走光」

部會首長人選終敲定　紐西蘭組3黨新聯合政府

公路大塞車！女跟著Google導航捷徑「可以省50分鐘」　慘困在沙漠

快訊／彭博：郭台銘準備退選

「什麼都不會只會網購」！他怒把嫩妻送回娘家　反被岳母電爆

2寶媽「過度喝水」腦損傷不治！　昏迷4小時療養院才發現

工人受困16樓高空！大火中「爬進吊籠」成功獲救　驚險畫面曝

男房客發現自己被趕走　冷血射殺房東夫妻「屍體消失」只剩2灘血

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

雪納瑞聽到飼主回家聲　快速現身飛撲懷裡撒嬌

以哈停火協議生效　CNN：停火後爆出巨響「加薩煙霧竄天」

邪教教主自製長生不老藥！地窖搜出180kg水銀　後宮爽擁10女

美正妹護士待烏克蘭1年多　砲火中過感恩節：外國人「幾乎走光」

部會首長人選終敲定　紐西蘭組3黨新聯合政府

公路大塞車！女跟著Google導航捷徑「可以省50分鐘」　慘困在沙漠

快訊／彭博：郭台銘準備退選

「什麼都不會只會網購」！他怒把嫩妻送回娘家　反被岳母電爆

2寶媽「過度喝水」腦損傷不治！　昏迷4小時療養院才發現

工人受困16樓高空！大火中「爬進吊籠」成功獲救　驚險畫面曝

男房客發現自己被趕走　冷血射殺房東夫妻「屍體消失」只剩2灘血

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網　海巡隊聯手水試所強勢取締

台鋼雄鷹缺投手　洪總談擴編選秀：進來馬上要用

郭台銘宣布退選！　賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

快訊／柯旻豪收押1周！改口不認罪惹毛檢方　家人急換律師再提訊

酒駕女堅稱「只喝一口」…一吹酒測值達0.44！改口認：我喝了一瓶

陸籍「毀容斷手丐幫」曼谷遊蕩　持30天旅遊簽證或學生簽證入境

張志強的女兒為打棒球轉學　擁有馬傑森的手套但喜歡江坤宇

桃園男租車1小時竟「當眾揩油」！見警到場辯稱：誤信網路謠言

台東全景點攻略！36處一日遊必訪行程　一次玩遍所有私房秘境

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

即／彭博：郭台銘準備退選

新娘揪3P後悔了　閨蜜懷上老公的種

國際火線／高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

美正妹護士待烏克蘭1年多：外國人幾乎走光

瑞典人妻「堅持在台辦婚禮」感人原因曝

「呼吸道疾病」激增　WHO：中國稱未發現新型病原體

公園長髮妹激情吞吐　他仰天狂抖

即／以巴停火4天　哈瑪斯釋放13人質

美女老師對高中生伸魔爪「14歲性侵到畢業」

哈瑪斯休戰4天　以色列收首份獲釋名單

《魷魚遊戲》真人秀「玩家受傷」恐提告Netflix

「荷蘭川普」極右政黨　國會選舉大勝

更多熱門

相關新聞

以色列防長：至少還要再打2個月！

以色列防長：至少還要再打2個月！

以色列與哈瑪斯自當地時間24日上午7時開始休戰，此次休戰將持續4天，雙方停止一切軍事行動。不過以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也強調，在短暫停火後，以色列對哈瑪斯的進攻將會持續「具有強度」，預計戰爭還要再打2個月。

以哈休戰開始　以軍退至停火線後

以哈休戰開始　以軍退至停火線後

路透：台國防部稱澳軍艦23日通過台灣海峽

路透：台國防部稱澳軍艦23日通過台灣海峽

哈瑪斯休戰4天　以色列收首份獲釋名單

哈瑪斯休戰4天　以色列收首份獲釋名單

即／以巴停火4天　哈瑪斯釋放13人質

即／以巴停火4天　哈瑪斯釋放13人質

關鍵字：

以哈停火以巴衝突哈瑪斯以色列軍武國際軍武

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

單親媽苦養幼兒　6樓墜落頭重創身亡

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面