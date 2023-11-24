以哈停火協議生效　CNN：停火後爆出巨響「加薩煙霧竄天」

▲2023年11月23日，以色列發動空襲後，加薩走廊拉法地區濃煙滾滾。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯的臨時停火協議已正式於當地24日上午7時（台灣24日下午1時）生效，為期4天，13名人質將於同日下午4時（台灣晚間10時）獲釋。但CNN新聞團隊表示，當地停火時間開始後仍傳出巨大聲響，聽起來像是以軍砲彈落在加薩，同時以色列社區警報大響。

CNN在以色列南部城市斯德洛特（Sderot）的團隊稱，轟炸的聲音正在逐漸減弱，但並未完全消失，且煙霧持續從加薩地區升起，狀態就像是停火前一小時那樣，目前加薩冒出煙霧的原因尚待確認。另外，以色列軍方周五宣稱，在停火開始之後，加薩附近的以色列社區響起可能有火箭彈來襲的警報。

不過依據團隊最新說法，在當地上午7時18分左右，也就是停火協議生效18分鐘後，重型武器的聲音已停止。

以色列時報稍早報導，在臨時停火協議生效前的數小時，以色列與加薩接壤的城鎮警報大響，有消息稱以軍正猛烈轟炸加薩各地，因為軍方希望在停火之前盡可能推進打擊哈瑪斯的任務。

卡達調解人指出，在加薩被關押的13名人質將於當地下午4時獲釋，隨後將釋放以色列監獄關押的巴勒斯坦囚犯，但具體人數不清楚。

在接下來的4天停火期間，至少會有50名婦孺獲釋，屆時哈瑪斯仍將關押190名人質。在此同時，以色列預計也會釋放150名巴勒斯坦囚犯，其中大多是婦女及未成年人。除了人質釋放，臨時停火協議也允許燃料、人道物資能夠進入加薩，這會是以哈戰爭爆發約7周以來的首次停火。