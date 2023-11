快訊／彭博：郭台銘準備退選

▲ 美媒援引知情人士說法獨家披露,郭台銘將退選。(圖/記者李毓康攝)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美媒《彭博》24日獨家報導,知情人士透露,富士康集團創始人郭台銘準備退出台灣下屆總統選舉,預計在台灣時間下午5點半以前做出最終決定。據中選會公告,正副總統登記截止時間即為24日下午5點半。

▲ 彭博社取得消息稱,郭台銘將退出參選。(圖/翻攝自彭博社網頁)

《彭博》指出,郭台銘毫不掩飾自己的政治野心,主張與中共和平談判,並在華盛頓與北京之間扮演關鍵調解人的角色,但未能贏得選民青睞,目前看來,這項決定結束了他多年來對台灣總統大位的追求。

他的選舉之路面臨多項障礙,競選團隊正因涉嫌用現金收買民眾換取連署面臨調查。此前,北京對富士康進行調查,再度引發民眾擔憂,郭台銘若當選可能受到中國施壓,郭台銘則稱他不會對中國威脅低頭。

Foxconn's billionaire founder Terry Gou is quitting the race to become Taiwan’s next president, people familiar with his decision said https://t.co/3USMDF5hRq