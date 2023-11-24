部會首長人選終敲定　紐西蘭組3黨新聯合政府

▲國家黨黨魁盧克森（中）即將擔任紐西蘭總理，副總理角色將由紐西蘭第一黨黨魁皮特斯（左）和行動黨領袖西莫（右）輪流擔任。（圖／CFP）

文／中央社

紐西蘭國會選舉過後，政黨就部會首長人選和政策方向歷經一個多月協商，國家黨（National Party）今天正式簽署一項組成3黨新聯合政府的協議。

路透社報導，根據3黨聯合聲明，這次討論的癥結，即副總理角色將由民粹主義的紐西蘭第一黨（NZ First）黨魁皮特斯（Winston Peters）和行動黨（ACT）領袖西莫（David Seymour）輪流擔任。

聲明指出，國家黨副主席威里斯（Nicola Willis）將出任財政部長，皮特斯也將接掌外交部長。

即將擔任紐西蘭總理的國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）簽署聲明前在國會發表演說：「我們相信這個國家，我們對它充滿雄心，我們知道，在正確領導、正確政策和正確方向下，我們紐西蘭人可以一起讓這個國家變得更加美好。」

曾任紐西蘭國家航空公司執行長的盧克森於2021年底成為中間偏右的國家黨黨魁。

盧克森表示，政府將修正2021年紐西蘭儲備銀行法（Reserve Bank of New Zealand Act 2021），取消通膨和就業雙重使命，將貨幣政策僅著重於價格穩定。

根據聯合政府文件，新政府計劃廢除上屆工黨（Labour Party）政府提出的離岸油氣探勘禁令，以及禁止向未來世代販售香菸的禁令。

新政府將降低個人所得稅，以兌現競選期間為吸引中階收入選民所開出的政策支票。

然而，對外國買家開放紐西蘭房屋市場，並向這些外國買家課稅以彌補個人所得稅調降的計畫，卻遭擱置。

這3個政黨另指出，他們計劃「改寫武器法（Arms Act）」，並同意訓練至少500名新警察。

紐西蘭新內閣由資深政治人物和新領導人組成，將於27日宣誓就職。