婚禮上得知新娘懷孕！新郎覺戴綠帽「怒踹女方」　真相曝光網怒了

▲新郎當場踹倒新娘，質問肚子裡的小孩是誰的。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

日前大陸一對新人，在婚禮現場時，新郎突然得知新娘已經懷孕。而因為2人才相識一個月，便決定結婚，因此新郎覺得自己遭到對方戴綠帽，氣得直接踹倒新娘，當場要求退婚。

根據陸媒報導，大陸一對新人日前在舉辦婚禮時，新郎突然收到新娘前男友發來的簡訊，內容指出女方已經懷孕，還恭喜新郎當爸爸了，讓他瞬間意識到自己遭到女方戴綠帽。而氣憤的他，不顧婚禮流程，當場質問對方肚子裡的小孩到底是誰的。

不過，新娘聽到後卻表示，這個孩子確實是他的小孩，「我打算告訴你這個喜訊，可是沒來得及，從我們相親之後，我們確立了關係，後來才發現我有了，這個孩子是你的，你不要懷疑！」沒想到這讓新郎更加憤怒，認為2人才剛認識一個月就決定結婚，孩子根本不可能是他的，氣憤的一腳踹倒新娘，並當場悔婚，要求女方將聘金全數退還。

消息一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「以前覺得婚前檢查沒必要，現在看看真的是太有必要了，而且還要增加其他項目」、「不愛對方真的不要傷害對方，對任何人都是如此」、「用腳踢女人，這種男人也不太行」、「不管怎樣男方都沒資格打別人吧」。

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