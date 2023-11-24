公路大塞車！女跟著Google導航捷徑「可以省50分鐘」　慘困在沙漠

▲女子被導航至沙漠中。（圖／翻攝自TikTok／justdoingshelbythings）

記者李振慧／綜合報導

美國女子謝爾比(Shelby Easler)與兄弟一行人計畫從拉斯維加斯開車回洛杉磯時，本來計畫走15號州際公路，但是使用Google Maps導航時，地圖卻告訴他們有另外一條捷徑，眾人為了節省回家時間選擇該路線，結果慘受困在沙漠中。

謝爾比在TikTok上表示，她與剛在拉斯維加斯參加完一級方程式大賽的車隊成員，計畫從拉斯維加斯開回洛杉磯，15號州際公路因為沙塵暴導致塞車，他們在Google地圖上發現了另外一條捷徑，不但更安全還可以節省50分鐘車程，讓他們決定相信導航上路，結果卻困在內華達沙漠。

影片中可看到，謝爾比一行人行駛在荒漠中，附近完全沒有任何建築物，後來其中一輛車還卡在路上，受困的他們只好向警方報案，但由於大批警力都在處理沙塵暴問題無法幫忙，最後好不容易才找到拖車公司脫困。

謝爾比表示，「拖車下午5點到了，我們幾乎整個下午都困在這裡」，本來以為選了一條更安全更快速的道路，結果卻耗費了更多時間，受損車輛只能先留在當地，眾人搭機回家，悲慘遭遇在網路上獲得150萬點閱。Google公司回應，他們正在對事件進行調查。