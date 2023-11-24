韓中日外長會議26日登場　討論重啟三國領導人高峰會

▲圖為南韓外交部長朴振。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓外交部24日宣布，南韓、中國、日本三國外交部長將於26日齊聚韓國釜山，商討重啟韓中日領導人會議事宜，討論三邊合作及區域問題。此次會議將是三方籌備三國領導人峰會的最後環節，屆時能否在峰會日程方面取得共識，引發關注。

綜合韓聯社、路透報導，第十次韓中日外長會議訂於26日在釜山舉行，屆時南韓外交部長朴振、中共中央政治局委員兼外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子將出席。這是自2019年8月以來，時隔4年多再次舉行三國外長會談，三國外長也將舉行雙邊會晤。

▲▼中共中央政治局委員兼外交部長王毅（上）與日本外務大臣上川陽子（下）。（圖／達志影像／美聯社、路透）

預計王毅與上川陽子可能會在25日抵韓，26日上午舉行韓中、韓日雙邊會談，韓中日三方共進午餐之後舉行會晤。此次會議是三方籌備韓中日領導人會晤的最後環節，將針對三國峰會可形成的共識等交換意見，會上能否討論出峰會日程安排引發關注。另外，北韓近期挑釁及平壤、莫斯科之間日益密切的軍事關係預計也將成為26日會談一大焦點。

三方原先考慮會後舉辦聯合記者會，但因中方行程異動，因此決定不辦記者會。另外，因時間關係，中日外長可能難以拜會南韓總統尹錫悅。

報導指出，南韓、中國、日本上一次舉行領導人峰會是在2019年12月，地點在中國成都。三國峰會時隔多年未舉辦，主要是因為新冠疫情爆發，以及韓日因二戰徵用工賠償問題導致雙邊關係惡化。