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美正妹護士待烏克蘭1年多　砲火中過感恩節：外國人「幾乎走光」

▲▼美國28歲護理師麗貝卡（Rebekah Maciorowski）在烏克蘭前線從事後送與醫療急救訓練工作。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

▲美國28歲護理師麗貝卡（Rebekah Maciorowski）在烏克蘭前線負責後送與醫療急救訓練工作。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

記者張寧倢／編譯

美國許多家庭11月23日團聚慶祝感恩節，但2022年3月自願前往烏克蘭的28歲美國旅行護理師（travel nurse）麗貝卡•馬喬羅斯基（Rebekah Maciorowski）在前線度過了感恩節。她從海軍陸戰隊起步，現在同時在3個不同的旅級部隊負責戰地護理工作，她說這些士兵如今就像她的家人，但外國志願者們幾乎都已離開。

▲▼美國28歲護理師麗貝卡（Rebekah Maciorowski）在烏克蘭前線從事後送與醫療急救訓練工作。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

▲麗貝卡在烏克蘭前線度過感恩節。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

根據商業內幕報導，來自美國科羅拉多州丹佛市（Denver）的麗貝卡是一名旅行護理師，俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭後，她說自己不想做一個旁觀者，於是她寫信給烏克蘭衛生部，並在3月自願來到烏克蘭，大部分時間她都在頓巴斯地區，也就是頓內茨克州與盧甘斯克州。

麗貝卡向外媒記者說，不幸的是，過去數周以來她服務的3個旅有很多士兵受傷，有些人喪命，這相當難熬，但她說大家仍團結一心，「感恩節那天，我們將一起站在前線。」

▲▼美國28歲護理師麗貝卡（Rebekah Maciorowski）在烏克蘭前線從事後送與醫療急救訓練工作。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

▲麗貝卡訓練烏軍如何使用止血帶。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

麗貝卡說，起初她只負責戰場後送，後來她瞭解到士兵們醫療訓練不足，也沒有足夠急救用品，她開始為烏軍講解戰場護理教學。她發現，有些士兵使用中國仿製的止血帶後去世，統計上有4分之3的傷兵死於失血過多，於是她利用幾個小時講解、訓練士兵們如何使用止血帶，以及提供海外援助的品質良好的止血帶，讓他們帶在身上。

▲▼美國28歲護理師麗貝卡（Rebekah Maciorowski）在烏克蘭前線從事後送與醫療急救訓練工作。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

▲麗貝卡每次急救訓練大約花上數小時，她希望讓更多士兵瞭解相關知識。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

她透露，開戰時有許多外國人志願者，現在幾乎沒有人留下來，「我認為人們現在已經筋疲力盡了。」但她受到烏克蘭人的關心與支持，「如果沒有食物，他們會和你分享。如果你需要睡覺的地方，他們會給你找個角落。他們都是非常可愛的人。他們擁有的不多，我也是，但我會給他們一個止血帶，他們會給我一雙阿姨織的暖和襪子。這就是人民的精神。他們真的很不可思議。」

▲▼美國28歲護理師麗貝卡（Rebekah Maciorowski）在烏克蘭前線從事後送與醫療急救訓練工作。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

▲麗貝卡表示，現在頓巴斯幾乎沒有外國人志願者。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

有時候援助醫療設備與急救用品需要等上一個半月，對方甚至會要求士兵拍照、發一封正式的感謝信，但她強調，戰鬥傷勢不能等那麼久，在前線每天都有新的傷亡。她說，自己來到烏克蘭後性格有了巨大轉變，從沒有界線的濫好人變成一個自信的人，但她也擔心自己已經忘了社交禮儀，因為在前線每個人都處於生存模式。

▼麗貝卡擔心自己性格的轉變，能否讓她從戰場回到文明世界後重新找回平衡。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

▲▼美國28歲護理師麗貝卡（Rebekah Maciorowski）在烏克蘭前線從事後送與醫療急救訓練工作。（圖／翻攝自X／@bekamaciorowski）

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