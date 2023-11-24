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《魷魚遊戲》真人秀爆意外！玩家控害神經損傷　準備提告Netflix

▲▼德國服裝零售商Deiters跟隨Netflix劇集《魷魚遊戲》的風潮推出節目中的角色服裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix電視劇集《魷魚遊戲》推出真人版實境秀，結果爆出參賽者受傷。圖為德國服裝零售商Deiters跟隨風潮販售角色服裝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓Netflix原創電視劇《魷魚遊戲》2021年推出後席捲全球，官方宣布翻拍真人實境秀並於22日在平台上架首5集。然而才剛開播，外媒就爆出，為了玩「123木頭人」遊戲，參賽者在-3℃的野外氣溫待上數小時且幾乎沒有移動，導致失溫症和神經損傷，甚至有人當場暈倒，揚言向Netflix與製作公司提告。

據美國娛樂新聞網站Deadline.com報導，以韓劇為基礎翻拍的Netflix實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）有參賽者宣稱在拍攝過程中受傷。英國人身傷害專門律師事務所Express Solicitors聲明稿指出，他們已代表2名匿名的參賽者向節目製作公司Studio Lambert發出了索賠請求信，視後續發展，必要時將提告。

▲▼Netflix實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》有參賽者受傷，已聘請律師發出求償，未來也不排除提告。（圖／翻攝自netflix.com/tw）

▲Netflix實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》有參賽者受傷，已聘請律師發出求償，不排除提告。（圖／翻攝自netflix.com/tw）

參賽者宣稱，他們2022年冬季在英國貝德福（Bedford）前皇家空軍基地「卡丁頓片場」（Cardington Studios）拍攝開場第一個遊戲「一二三，木頭人」時，英國正好遇到寒流來襲，當天氣溫驟降至攝氏零下3度，導致他們出現失溫症（低體溫症）和神經損傷。

一名參賽玩家曾在1月爆料，他們在野外寒風中待上數小時，為了避免被巨大的機器人娃娃抓到，幾乎都是站著不動，「即使體溫過低，大家也想要盡可能撐久一點，因為這關係到很多獎金。很多人決定完全不動，所以他們在那裡站了很久。」還爆料至少有一人被抬上擔架，但消息人士否認有人被抬出片場。

▲▼Netflix實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》有參賽者受傷，已聘請律師發出求償，未來也不排除提告。（圖／翻攝自netflix.com/tw）

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》第一集的木頭人遊戲傳出拍攝時有人受傷。（圖／翻攝自netflix.com/tw）

辯護律師方面表示，參賽者原本認為他們是參加好玩有趣的比賽，那些受傷的人不曾想過這種遭遇，在寒冷溫度與痛苦的壓力下受傷，「我們的一名委託人表示當場看到有人暈倒，並且呼叫了醫療人員，另一人也在寒冷天氣中拿到不合身的衣服。」

報導指出，Netflix與製作公司Studio Lamber都沒有作出回應，但《魷魚遊戲：真人挑戰賽》節目發言人表示，目前沒有任何參賽者提出訴訟，並重申「我們非常重視選手們的福利。」

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