疑似毒蠍咬人！孕婦懷胎9個月陳屍家中　一屍兩命

▲當救援人員抵達時，維拉羅波絲已經死亡。她的丈夫稱，妻子是被蠍子螫傷。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中美洲國家哥斯大黎加一名懷孕9個月的女子9日疑似被蠍子咬傷，當救援人員趕到現場時，她已經死亡，腹中未出世的寶寶也喪命。

綜合鏡報等報導，37歲女子維拉羅波絲（Evelyn Vásquez Villalobos）與41歲丈夫羅德里奎茲（Calvo Rodriguez）結婚1年半，挺著9個月身孕，隨時都有可能生產。就在11月9日上午，緊急通報單位接到電話，稱一名女子被蠍子螫傷。

只不過，當救援人員抵達時，維拉羅波絲已經死亡，也未能救下她未出生的孩子。據稱她對蠍子的毒液產生嚴重反應。

然而這起事件案情後來出現逆轉，警方也朝謀殺方向調查，嫌疑犯正是羅德里奎茲，理由是相關人員並未在死者身上找到明顯咬痕。當局正在等待驗屍結果，羅德里奎茲也已經被抓。

救援單位稱，針對咬傷這方面，只在死者右臂找到一些抓痕，其餘部分在調查完成之前不能透露，且哥斯大黎加並未出現蠍子毒死人的案例，這並不常見，如果有人嚴重過敏，可能會導致呼吸道關閉。

另據一名員警的說法，死者住處有些線索相當可疑，因為女子的包包內裝著衣服，推測應該是想要離家，這是此案被認定非蠍子咬傷的跡象之一。