工人受困16樓高空！大火中「爬進吊籠」成功獲救　驚險畫面曝

記者王佩翊／編譯

英國一棟16層樓高的大樓發生火警，然而當時卻有一名男子受困高空，眼看熊熊火勢就要吞沒他所在的頂樓，一名擁有30年經驗的工人隨即操縱塔式起重機，並將吊籃垂吊至受困男子所在位置。儘管整個過程濃煙密布，火勢就快將受困民眾吞噬，但最終仍在千鈞一髮之際將他成功救出。

根據《太陽報》報導，柏克郡（Berkshire）一棟高樓大廈23日上午發生火災，消防當局上午11時38分接獲通報後，隨即派出50名消防人員、救護直升機、救護車到場，並緊急疏散在附近的民眾，同時要求居民緊閉門窗。

從目擊民眾所拍攝的畫面可以看到，在火災發生的第一時間，有一名受困工人逃到大樓的頂樓處，只見戴著安全帽的他在空中努力揮舞著外套求援，試圖引起別人注意。

擁有30年操作經驗的起重機駕駛格倫（Glen Edwards）則在此時挺身而出。他說，「我接到一通電話，讓我去救他。」格倫隨即到場並啟動起重機，同時將吊籠垂吊到頂樓，然而此時高處的風勢卻將吊籠吹得四處搖晃，火勢跟濃煙更是不斷蔓延至受困工人所在之處。

格倫說，「我努力等到煙霧散去，我甚至看到我把吊籠甩進大火中。」所幸最終受困男子成功爬進吊籠內，而格倫也立刻操縱起重機，將他安全下吊至地面。

當時還有另一人受困於大樓，也成功獲救，消防人員到場後，隨即使用救護直升機將2人送往醫院搶救，所幸2人皆無生命危險。目前警消仍在調查詳細起火原因。