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「什麼都不會只會網購」！他怒把嫩妻送回娘家　反被岳母電爆

▲▼「什麼都不會只會網購」！他怒把嫩妻送回娘家　反被岳母電爆。（圖／翻攝X@dipandang_sebelah_mata）

▲丈夫怒控妻子「什麼都不會只會網購」，反而被岳母電爆。（圖／翻攝X@dipandang_sebelah_mata）

記者吳美依／綜合報導

印尼網友近期瘋傳一段影片，一名丈夫指控妻子「什麼都不會做，就只會網購」，因此把老婆送回娘家，還氣沖沖地向岳母告狀，沒想到他反而被狠狠訓了一頓，「你以為我女兒是傭人嗎？」

影片中，丈夫憤怒說道，「我後悔花了很多錢娶她，她什麼都不會做，就只會網購，我不知道娶她要幹嘛？」甚至轉頭向提著行李的妻子表示，「我要把妳還給妳媽媽。」

丈夫直言，自己娶老婆就為了回家有好吃的飯菜，只有一張漂亮臉蛋是不夠的。他甚至當面指責應門的岳母，沒有好好教導女兒成為良妻，包括要怎麼煮飯、洗碗、打掃。未料，岳母聽完暴怒表示，「以前你們交往的時候，愛得死去活來，現在怎麼變這樣？你以為我女兒是你的傭人嗎？」

這段TikTok影片迄今累積1140萬次觀看，大部分網友都力挺岳母的霸氣宣言，「妻子不是傭人」、「不是所有事都要老婆來做，夫妻要互相理解」、「我老公從不念我不煮飯，還會讓我去買東西。」

有人指出，發布影片的丈夫經常與家人拍攝逗趣影片，這很可能只是「演出來」的情境短劇。但另一些人認為，即使只是創作內容，背後觀念也值得思考。

@dipandang_sebelah_mata ♬ suara asli - DIPANDANG_SEBELAH_MATA
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