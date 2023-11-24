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被控30年前性侵女同事「求償1.5億」！　紐約市長否認：不認識她

▲▼紐約市長亞當斯（Eric Adams）確診COVID-19。（圖／路透）

▲ 亞當斯已經否認性侵指控。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約市市長亞當斯（Eric Adams）被控於20年前性侵一名女性，23日曝光的法庭文件指出，這名女子指控他在兩人都為市政府工作時，對她加以侵犯且施加性別及就業歧視，向多個實體求償逾1.5億台幣。亞當斯對此已經否認，聲稱自己並不認識原告。

根據《路透》，一名女子指控，亞當斯1993年對她犯下性侵及其他罪行，當時兩人都為市政府工作。這是本周根據紐約州《成人倖存者法案》（Adult Survivors Act）向公眾人物提出的一系列指控之一，該法向不法性行為成人受害者提供為期一年的特別窗口，允許他們在訴訟時效已過後仍可提告，而一年時限即將到期。

紐約州法院已向亞當斯發出傳票，未提供具體細節，但稱「該行為性質為性侵、毆打、基於原告性別的就業歧視、報復、敵對工作環境及故意施加精神痛苦。」

這份法庭文件於22日提交，要求至少500萬美元（約新台幣1.58億）賠償金，並將紐約市、紐約市警察局交通局、代表黑人警察的兄弟會組織「守護者協會」（Guardians Association）及3個不明實體列為被告。警方及守護者協會尚未回應置評請求。

亞當斯發言人已經否認指控，聲稱亞當斯不認識原告，也不記得曾見過她，「市長不知道這個人是誰。就算他們見過面，他也不記得了。但他從未做過任何傷害他人的事，且強烈否認任何此類指控。」

被控性侵的同時，亞當斯還有另一樁官司纏身。他被爆在2021年的競選中收受來自土耳其政府等的非法捐款，美國聯邦調查局（FBI）6日搜索他的電子設備，律師稱他正配合調查，但未透露調查內容。

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