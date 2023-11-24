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以哈休戰24日開始「以軍退至停火線後方」　紅十字會協助人質釋放

▲▼以色列士兵22日站在希法醫院外。。（圖／達志影像／美聯社）

▲22日，以色列士兵站在加薩地區最大的希法醫院外面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

卡達23日證實，以哈停火將於當地時間24日上午7時（台灣時間24日下午1時）開始，13名人質將於同日下午4時（台灣時間晚間10時）獲釋，並且移交給紅十字國際委員會。以色列軍方發言人也表示，部隊屆時將待在加薩停火線後方，但沒有透露位置細節。

半島電視台報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）說明，50位被俘平民將分成4天釋放，「來自同一個家庭的人質將被安置在同一批」，而紅十字會正與各方協調中，「我們的主要目標是確保人質安全。」與此同時，也將有越來越多人道主義援助盡快進入加薩。

安薩里還提到，作為協議的一部分，以色列也會從監獄裡釋放巴勒斯坦人，並在加薩地區停止敵對行動。雖然他不能透露24日將有多少巴勒斯坦囚犯重獲自由，但協議是互惠的，所以預期以方也會釋放囚犯，「我們都希望這次休戰將有機會促成更廣泛的努力，以達成永久停火。」

▲▼以色列和巴勒斯坦組織哈瑪斯之間持續不斷的衝突。（圖／路透）

▲當地官員宣稱，在停火時間倒數前幾小時，砲火依然持續。（圖／路透）

哈瑪斯計畫首先釋放的13名俘虜都是婦孺，以色列總理辦公室也證實已經收到名單。以色列國防軍表示，在此期間部隊將留在停火線後方，發言人哈加里少將（Daniel Hagari）說，「這幾天的情況將很複雜，沒有什麼是確定的…即使在過程中也可能發生變化。對於加薩北部的控制是一場長期戰爭的第一步，我們正在為下一個階段做準備。」

《路透社》寫道，世界大國對此消息抱持謹慎歡迎的態度，一名美國國務院官員形容，停火是「充滿希望的時刻」，釋放所有人質的工作將持續進行。不過，這場近7周的戰爭依舊砲火隆隆，當地官員聲稱，在停火時間倒數前幾小時，加薩市一間醫院成為轟炸目標。交戰雙方也表明，這只是暫時休戰。

►►►至少還要再打2個月！　以色列防長：停火4天只是「短暫的停頓」
 

 
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