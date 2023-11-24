　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇

Netflix韓劇《還魂》無德身世揭曉!居然是神女?!藍色印記在眼睛的原因~

韓劇《還魂》男女主角李宰旭與庭沼玟搭配的「CP感」高到爆表。(圖／翻攝自tvN）

記者朱錦華／特稿

資本主義有好處也有壞處。它的壞處，很不幸的也反映在我們常看的美劇、韓劇和陸劇上。早年台灣是美劇的天下，當時叫做影集，這些影集大多數都是一集一個單元，沒有追著看的問題。後來，劇情有連續性的美國肥皂劇代表作《朱門恩怨》(Dallas)登「台」，台灣開始逐漸出現要「連連看」的影集；例如大衛林區的《雙峰》(Twin Peaks)。但是要連著看的美劇經常出現一個讓人充滿挫折感的問題，像太監一樣：下面沒有了！

在非網路時代，美劇是一季接一季推出的。它們是資本主義制度下的產物，在商言商，這一季若收視不好或虧本，電視台或頻道(如HBO)本身往往就不願再續約推出新的一季。然而，製片方為了搶到新一季的合約，往往會在播出的一季的最終回時，留下一個未完的結局。還有更狠的：乾脆在最高潮時突然喊卡！這就好比你做愛快要「愛到最高點」時被迫戛然而止一樣！那種不爽的感覺，可想而知。

▲《奇幻嘉年華》海報。（圖／翻攝自網路）

《奇幻嘉年華》海報。（圖／翻攝自網路）

偏偏，很多這種結局吊人胃口的戲劇，由於製片方拿不到新一季的合約，它最終變成了爛尾劇。早年，我很喜歡一齣叫《奇幻嘉年華》(Carnivàle，2003至2005年)的美劇 。它以美國大蕭條時代為背景，描述一個流浪馬戲團和一名天賦異稟的年輕人、以及一名遁入魔道的牧師之間的奇幻故事；很有《雙峰》與安哲羅普洛斯的《流浪藝人》合體的動人魅力。該劇第二季最終回預告將出現「神魔對決」的戲碼時，它結束了！但是它始終沒有出現第三季，成為最讓人咬牙切齒的「爛尾劇」代表作之一。

更不幸的，儘管未必是歸因於收視不佳，這股「爛尾風」後來也吹襲了韓劇和陸劇。2016年，韓國tvN電視台推出過一齣叫好又叫座的燒腦神劇《Signal信號》，至今仍被推崇為「第一推理神劇」，是奇幻、推理劇的天花板！但是，該劇的結局卻是一個大謎團的起點。儘管該劇的編劇金銀姬曾表示已動筆開始寫第二季的劇本，無奈這位「金」牌編劇實在太忙，《Signal信號》第二季迄今仍然讓鐵粉們望眼欲穿！另一齣很夯的韓劇《屍戰朝鮮》(Netflix首部韓國自製劇)的命運也很類似。推出兩季外加一部全智賢主演的外傳《雅信傳》後，新的一季至今依然沒有下文。而《屍戰朝鮮》的編劇，也是金銀姬！

▲《Signal 信號》海報。（圖／翻揶自網路）

燒腦神劇《Signal 信號》的三位主角李帝勳(由左至右)、 金憓秀、趙震雄。（圖／翻攝自網路）

經常出人意表的韓劇還創造出一種另類的「爛尾」結局。去年tvN播出一部收視極佳的奇幻劇《還魂》(Netflix發行)。武俠、靈異、恐怖混合著悲傷愛情與爆笑橋段等元素，風格十分獨特。加上男女主角李宰旭與庭沼玟搭配的「CP感」高到爆表，讓觀眾對美好結局充滿期待。然而，庭沼玟只簽約一季，當製片方有意推出第二季時，就不得不更換女主角(我不相信製片方一開始就決定拍攝兩季)。

於是，第一季的結局就被迫變得十分慘烈，讓很多CP粉看得氣到吐血！然後，又硬拗女主角借用另一個身體還魂的說法，讓新的女主角高允貞在第二季變臉登場。為了有新一季而不惜奮力弄砸上一季最終回的結局，這種存心「爛尾」的做法，真的讓人嘆為觀止！

▲張若昀、李沁回歸《慶餘年2》。（圖／翻攝自微博／慶餘年）

《慶餘年》的男女主角：張若昀與李沁。(圖／翻攝自微博／慶餘年)

刻意「爛尾」的風氣目前沒完全襲擊陸劇，但也已經岌岌可危。新一代人氣小生張若昀之前演過兩齣很受歡迎的戲劇：2019年的《慶餘年》、以及2021年的《雪中悍刀行》。兩齣戲的第一季都是未完成的結局(前者甚至以讓人嚇出一身汗的驚爆點收場)。結果兩者的第二季都是一拖好幾年，《慶餘年》直到今年11月26日第二季才終於登場，《雪中悍刀行》則等到今年底才要開拍。 兩齣戲的主角都老了不少，因為各種因素不少角色被迫換角亦在所難免。更罪過的是：讓這兩齣戲的粉絲都等得太久了！

大多數消費產品或行為都會獲得消費者保護機構的保護，但是我似乎沒聽聴過追劇者有獲得消費保護的。追劇其實是一種很折磨人的生活行為。儘管過程中可能產生愉悅感或者獲得一些樂趣，然而此舉非但耗費大量的時間，甚至可能因為熬夜、久坐和用眼過度而賠上健康。若是最終苦等到的是一個爛尾的结局，對觀眾的身心靈造成重創，那種傷害恐怕更難弭平。請問，上述種種傷害，可以獲得賠償嗎？

ET快訊
侯友宜今天上午11點45分登記正副總統
他對侯友宜改觀！直呼「真是條漢子」　一招拆穿柯文哲
柯文哲今上午11點中選會登記公布副手
郭柯侯馬朱火爆散會　蕭敬嚴：真的是X你X的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／命若琴弦：以巴衝突下的人質命運

流行歌曲話當年／巴布狄倫與Blowin' in the Wind

國際火線／碧血自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

國際火線／青春殘酷物語：從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

國際火線／《寧靜海》真的很寧靜！科幻劇是韓劇軟肋？

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

國際火線／殘酷朝鮮！《魷魚遊戲》與《地獄公使》比較

國際火線／《電影之神》：山田洋次致日本電影的輓歌

流行歌曲話當年／梅艷芳與山口百惠

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

在野會談火爆　柯文哲開嗆：總統候選人要有能力而不是一堆保母

反伊斯蘭、反移民還想脫歐　「荷蘭川普」極右派政黨國會選舉大勝

國際火線／高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇

快訊／卡達宣布：以巴停火4天　哈瑪斯釋放13人質

以色列25歲正妹中彈失蹤　家屬煎熬47天終於認屍！寧願她被綁人質

網美嫁給小20歲嫩尪「交往6小時閃婚」　一年半後宣布離了

韓籍慰安婦提告「精神損害」勝訴　二審：日本政府須賠償每人2億

男葬禮上撫摸少女胸部　她怕到全盤托出！爆在飯店遭多次性侵

韓邪教教主鄭明析極樂選妃　性侵信徒遭求刑30年、戴電子腳鐐20年

38歲美女體育老師太飢渴！　對男高中生伸魔爪「14歲性侵到畢業」

26歲韓女搭機前吸冰毒！想硬開「機艙逃生門」　秒被空服制伏

鄉民分析「藍白郭」會談14點懶人包　他舉4件事：都是侯友宜得分

賓士違停被按喇叭！球棒猴、手槍猴下車嗆聲　騎士秒掏辣椒槍自衛

藍白上演分手擂台　賴清德發文狠酸：喬一整天沒結果

嘉市女高中生「被打到不敢上學」！校方懲處男學生：採線上授課

84歲陳淑芳出國享豔福！「半裸小鮮肉x3」包圍　朱軒洋、劉冠廷遭打槍

郭董訂君悅「2538房」爆紅！奢華內部照曝光　一晚要價近2萬

搭高鐵「香港→廣州」交通攻略！最快43分鐘就到　玩大灣區超方便

反伊斯蘭、反移民還想脫歐　「荷蘭川普」極右派政黨國會選舉大勝

秋訓幫忙富邦內野訓練　葉竹軒可望轉任教練

「愛心鼻貓貓」收容所關籠785天　網刷整排幫找家

基隆潮間帶夢幻「藍龍」現蹤　專家提醒：毒性很強千萬別碰

國際熱門新聞

新娘揪3P後悔了　閨蜜懷上老公的種

即／以巴停火4天　哈瑪斯釋放13人質

國際火線／高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇

公園長髮妹激情吞吐　他仰天狂抖

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

以色列正妹失蹤47天　家屬認屍「寧願她被綁」

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

「荷蘭川普」極右政黨　國會選舉大勝

韓球星性愛片風波！　前女友崩潰對質

少女遭性侵　男把嫌犯趕走竟是為了逞慾

3類飲料恐釀失智症「乳飲品也入列」

網紅交往6hrs閃婚　1年半後離了

為132元殺人　男狂砍60刀「屍體上跳詭舞」

更多熱門

相關新聞

國際火線／命若琴弦：以巴衝突下的人質命運

國際火線／命若琴弦：以巴衝突下的人質命運

以、哈雙方目前達成的協議是：以色列願意以3名巴人囚犯換一名人質的方式「換囚」，以換回50名人質；同時對加薩停火4到5天。這意味著，即使這次「換囚」成功，未來至少仍有約190名人質被扣留在哈瑪斯手上。人質的命運總是命若琴弦。任由人們擺佈、撥弄。這些人質人未來的命運如何，恐怕仍是充滿變數。

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

台男不愛吃韓式！一票點頭　揭1缺點掀共鳴

台男不愛吃韓式！一票點頭　揭1缺點掀共鳴

《Moving異能》最成功的超能力韓劇

《Moving異能》最成功的超能力韓劇

秀智撞衫金素妍

秀智撞衫金素妍

關鍵字：

韓劇還魂Signal信號慶餘年庭沼玟奇幻嘉年華國際火線

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

侯友宜明天11點45分登記正副總統

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

單親媽苦養幼兒　6樓墜落頭重創身亡

君悅會談成鬧劇！粉專開嗆柯P毀信棄義

獨／柯文哲明登記參選　副手人選吳欣盈呼聲高、「他」也在口袋名單

侯友宜PO藍營大合照　寫111字宣誓

NanaQ揭網紅不為人知的一面　點名阿滴、愛莉莎莎

他對侯友宜改觀！直呼「真是條漢子」　一招拆穿柯文哲公開透明

藍白合「君悅會」不歡而散　王婉諭：格局全無、醜態百出的分手擂台

稱馬不速之客！凌濤批郭：擺君悅鴻門宴

李善均GD染毒「是酒家女扯謊」警方沒證據就洩密

李艷秋嗆柯P善變　曝簡訊翻臉原因

更多

最夯影音

更多
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面