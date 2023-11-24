國際火線／高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇

▲韓劇《還魂》男女主角李宰旭與庭沼玟搭配的「CP感」高到爆表。(圖／翻攝自tvN）

記者朱錦華／特稿

資本主義有好處也有壞處。它的壞處，很不幸的也反映在我們常看的美劇、韓劇和陸劇上。早年台灣是美劇的天下，當時叫做影集，這些影集大多數都是一集一個單元，沒有追著看的問題。後來，劇情有連續性的美國肥皂劇代表作《朱門恩怨》(Dallas)登「台」，台灣開始逐漸出現要「連連看」的影集；例如大衛林區的《雙峰》(Twin Peaks)。但是要連著看的美劇經常出現一個讓人充滿挫折感的問題，像太監一樣：下面沒有了！

在非網路時代，美劇是一季接一季推出的。它們是資本主義制度下的產物，在商言商，這一季若收視不好或虧本，電視台或頻道(如HBO)本身往往就不願再續約推出新的一季。然而，製片方為了搶到新一季的合約，往往會在播出的一季的最終回時，留下一個未完的結局。還有更狠的：乾脆在最高潮時突然喊卡！這就好比你做愛快要「愛到最高點」時被迫戛然而止一樣！那種不爽的感覺，可想而知。

▲《奇幻嘉年華》海報。（圖／翻攝自網路）

偏偏，很多這種結局吊人胃口的戲劇，由於製片方拿不到新一季的合約，它最終變成了爛尾劇。早年，我很喜歡一齣叫《奇幻嘉年華》(Carnivàle，2003至2005年)的美劇 。它以美國大蕭條時代為背景，描述一個流浪馬戲團和一名天賦異稟的年輕人、以及一名遁入魔道的牧師之間的奇幻故事；很有《雙峰》與安哲羅普洛斯的《流浪藝人》合體的動人魅力。該劇第二季最終回預告將出現「神魔對決」的戲碼時，它結束了！但是它始終沒有出現第三季，成為最讓人咬牙切齒的「爛尾劇」代表作之一。

更不幸的，儘管未必是歸因於收視不佳，這股「爛尾風」後來也吹襲了韓劇和陸劇。2016年，韓國tvN電視台推出過一齣叫好又叫座的燒腦神劇《Signal信號》，至今仍被推崇為「第一推理神劇」，是奇幻、推理劇的天花板！但是，該劇的結局卻是一個大謎團的起點。儘管該劇的編劇金銀姬曾表示已動筆開始寫第二季的劇本，無奈這位「金」牌編劇實在太忙，《Signal信號》第二季迄今仍然讓鐵粉們望眼欲穿！另一齣很夯的韓劇《屍戰朝鮮》(Netflix首部韓國自製劇)的命運也很類似。推出兩季外加一部全智賢主演的外傳《雅信傳》後，新的一季至今依然沒有下文。而《屍戰朝鮮》的編劇，也是金銀姬！

▲燒腦神劇《Signal 信號》的三位主角李帝勳(由左至右)、 金憓秀、趙震雄。（圖／翻攝自網路）

經常出人意表的韓劇還創造出一種另類的「爛尾」結局。去年tvN播出一部收視極佳的奇幻劇《還魂》(Netflix發行)。武俠、靈異、恐怖混合著悲傷愛情與爆笑橋段等元素，風格十分獨特。加上男女主角李宰旭與庭沼玟搭配的「CP感」高到爆表，讓觀眾對美好結局充滿期待。然而，庭沼玟只簽約一季，當製片方有意推出第二季時，就不得不更換女主角(我不相信製片方一開始就決定拍攝兩季)。

於是，第一季的結局就被迫變得十分慘烈，讓很多CP粉看得氣到吐血！然後，又硬拗女主角借用另一個身體還魂的說法，讓新的女主角高允貞在第二季變臉登場。為了有新一季而不惜奮力弄砸上一季最終回的結局，這種存心「爛尾」的做法，真的讓人嘆為觀止！

▲《慶餘年》的男女主角：張若昀與李沁。(圖／翻攝自微博／慶餘年)

刻意「爛尾」的風氣目前沒完全襲擊陸劇，但也已經岌岌可危。新一代人氣小生張若昀之前演過兩齣很受歡迎的戲劇：2019年的《慶餘年》、以及2021年的《雪中悍刀行》。兩齣戲的第一季都是未完成的結局(前者甚至以讓人嚇出一身汗的驚爆點收場)。結果兩者的第二季都是一拖好幾年，《慶餘年》直到今年11月26日第二季才終於登場，《雪中悍刀行》則等到今年底才要開拍。 兩齣戲的主角都老了不少，因為各種因素不少角色被迫換角亦在所難免。更罪過的是：讓這兩齣戲的粉絲都等得太久了！

大多數消費產品或行為都會獲得消費者保護機構的保護，但是我似乎沒聽聴過追劇者有獲得消費保護的。追劇其實是一種很折磨人的生活行為。儘管過程中可能產生愉悅感或者獲得一些樂趣，然而此舉非但耗費大量的時間，甚至可能因為熬夜、久坐和用眼過度而賠上健康。若是最終苦等到的是一個爛尾的结局，對觀眾的身心靈造成重創，那種傷害恐怕更難弭平。請問，上述種種傷害，可以獲得賠償嗎？