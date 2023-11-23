　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓籍慰安婦提告「精神損害」勝訴　二審：日本政府須賠償每人2億

▲▼南韓首爾中央地方法院判決，日本政府須賠償12名慰安婦每人1億韓元。（圖／達志影像）

▲慰安婦銅像。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓與日本先前曾因二戰後所留下的韓籍慰安婦、非法強制徵用勞工等議題，導致雙方外交關係一度降至冰點，直到尹錫悅政府上台後，關係才有所改善。李容洙等20多名韓籍慰安婦針對日本政府提出二次損害賠償訴訟，在今日（23）二審時，法官駁回一審時的判決，認為日本應賠償每人2億韓元。

根據《韓聯社》，南韓首爾高等法院民事33部（部長法官為具惠根、黃聖媺、許益修）於23日針對此案作出二審判決，駁回一審在判決結果中對於「國家豁免」（State immunity）的認定，認為日本政府必須賠償韓籍慰安婦李容洙，以及金福童（已故）、郭藝南（音譯，已故）之家屬等16人每人2億韓元（約新台幣476萬元）。

二審法官指出，在國際習慣法上，認定大韓民國法院對於被告日本政府的審判權才是妥當，「當時慰安婦的動員過程中，被告（指日本政府）的違法行為被證實，因此必須支付合理的精神賠償金。」

▲▼李容洙在聽聞二審判決結果後，比出萬歲手勢。（圖／達志影像）

▲李容洙在聽聞二審判決結果後，比出萬歲手勢。（圖／達志影像）

二審法官在出裁決後表示，「此次事件的受害者們，連最低限制的自由都慘遭打壓，每天被逼迫和數十名日本軍人，進行違反自身意願的性行為，承受無數的傷害，甚至還得承擔懷孕、死亡的風險，直到戰後（二戰以後）仍無法適應正常的社交生活。因此，被告（日本政府）的行為違反大韓民國民法。」

在法庭結束審判後，李容洙坐在輪椅上被推出法院，她在輪椅上舉起雙手比起「萬歲」手勢。她表示，「感謝、感謝，實在太感謝了！我代替在天上的奶奶們致謝。」

據悉，李容洙等韓籍慰安婦受害者與其家屬，曾向南韓法院針對日本政府提出第二次損害賠償請求訴訟，2021年4月21日在首爾中央地方法院進行一審宣判，部長法官閔聖喆認為，身為被告的日本政府適用「國家豁免」（State immunity）原則，即日本國家主權不應受到侵犯、免受另一國法院司法管轄，因此駁回原告的訴求。

►韓籍慰安婦提告日本政府「敗訴」！韓法院一審駁回損害賠償訴訟

ET快訊
藍白郭會談無共識不歡而散　黃珊珊：明天當然會去登記
快訊／「侯馬朱」受大屈辱！　國民黨：只要大我多點就可忍辱負重
快訊／藍白合最後底線曝！　國民黨：明天下午召開中常會
快訊／不歡而散「藍白合破局」？　國民黨：不到最後一刻不放棄
LIVE／侯柯馬朱會談掀怒火散會　國民黨19：30舉行記者會
失智婦派出所見兒...遞一碗米粉：吃飯了嗎？　他崩潰淚崩
泥漿狂湧火舌竄出！萬丹泥火山今年第3次噴發
自己簽名要負責！　侯友宜：柯文哲同意誤差範圍「就是侯柯配」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列25歲正妹中彈失蹤　家屬煎熬47天終於認屍！寧願她被綁人質

網美嫁給小20歲嫩尪「交往6小時閃婚」　一年半後宣布離了

韓籍慰安婦提告「精神損害」勝訴　二審：日本政府須賠償每人2億

男葬禮上撫摸少女胸部　她怕到全盤托出！爆在飯店遭多次性侵

韓邪教教主鄭明析極樂選妃　性侵信徒遭求刑30年、戴電子腳鐐20年

38歲美女體育老師太飢渴！　對男高中生伸魔爪「14歲性侵到畢業」

26歲韓女搭機前吸冰毒！想硬開「機艙逃生門」　秒被空服制伏

為132元殺人！17歲男狂砍16歲男60刀　「在屍體上跳詭舞」畫面曝

黑粉亂報警！2千萬訂閱YTR在家直播　「警持槍闖入」網友看傻

加薩最大「希法醫院」院長被以軍逮捕　接受情報機構問話

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

3歲娃「飲料不見」狂找40秒　被提醒在手上自己嚇一跳XD

林舒語化老妝見兒子「還喜歡媽媽嗎」　他強忍眼淚點頭...王陽明.庹宗康淚崩　

3歲娃口齒不清和媽爭論　仿大人語氣吵架不落下風

男手機跳面交訊息急出門！　女兒男友報警幫他救回20萬

以色列25歲正妹中彈失蹤　家屬煎熬47天終於認屍！寧願她被綁人質

網美嫁給小20歲嫩尪「交往6小時閃婚」　一年半後宣布離了

韓籍慰安婦提告「精神損害」勝訴　二審：日本政府須賠償每人2億

男葬禮上撫摸少女胸部　她怕到全盤托出！爆在飯店遭多次性侵

韓邪教教主鄭明析極樂選妃　性侵信徒遭求刑30年、戴電子腳鐐20年

38歲美女體育老師太飢渴！　對男高中生伸魔爪「14歲性侵到畢業」

26歲韓女搭機前吸冰毒！想硬開「機艙逃生門」　秒被空服制伏

為132元殺人！17歲男狂砍16歲男60刀　「在屍體上跳詭舞」畫面曝

黑粉亂報警！2千萬訂閱YTR在家直播　「警持槍闖入」網友看傻

加薩最大「希法醫院」院長被以軍逮捕　接受情報機構問話

藍白郭會談無共識不歡而散　黃珊珊：明天當然會去登記

快訊／「侯馬朱」受大屈辱！　國民黨：只要大我多點就可忍辱負重

晶華潘思亮再喊「開放移工」　嘆缺工尾牙少接雙位數生意

謝佳見激情床戲閃到腰　上廁所很難站起來：我覺得好廢

新北三芝區核安防護演練　強化防災社區自主性

找勝率最高組合　柯文哲嗆侯友宜：民調除了一個和、其他你都敗

王月睽違12年合體曹蘭！《生活智慧王》回來了...她笑：尾牙坐主桌

快訊／藍白合最後底線曝！　國民黨：明天下午召開中常會

日職巨人來台交流賽日本票價宣布　強調可看兄弟、桃猿啦啦隊

郭柯侯馬朱火爆散會　蕭敬嚴：真的是X你X的

印度媽與9月女踩到電線　當場「倒地著火」身亡

國際熱門新聞

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

3類飲料恐釀失智症「乳飲品也入列」

泰國首見大規模毀容乞丐！駭人內幕曝

韓球星性愛片風波！　前女友崩潰對質

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

頭頸被砍20下！　女大生遭前男友棄屍山溝

妹子買菜邂逅肌肉帥哥！結局神展開

鬥牛犬網紅恐怖墜崖慘死　百萬粉絲哀悼

解開公務員制服秘密　韓正妹辦公室色情直播

羽生結弦離婚原因曝！前妻痛批「媽寶男」0隱私

公園長髮妹激情吞吐　他仰天狂抖

北韓停止兩韓協議：立即恢復所有軍事措施

韓球星「蛇蠍大嫂」爆自導自演！假意幫澄清

更多熱門

相關新聞

韓邪教教主極樂選妃　性侵信徒遭求刑30年

韓邪教教主極樂選妃　性侵信徒遭求刑30年

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露了南韓邪教「攝理教」教主鄭明析所犯下的淫亂惡行，他不但性侵未成年少女，還命令信徒拍攝未成年女兒的裸照來滿足他的私欲。近日，南韓檢方判處他30年刑期，並須佩戴20年電子腳鐐、完成500小時的性暴力治療計劃。

26歲韓女搭機前嗑藥！想硬開「機艙逃生門」

26歲韓女搭機前嗑藥！想硬開「機艙逃生門」

2人在山路「睡覺」！一旁車內還有2屍

2人在山路「睡覺」！一旁車內還有2屍

韓球星否認「叔嫂不倫戀」：嫂子不是那種人

韓球星否認「叔嫂不倫戀」：嫂子不是那種人

日本TOYOTA Sienta召修逾57萬輛

日本TOYOTA Sienta召修逾57萬輛

關鍵字：

日韓要聞南韓日本慰安婦損害賠償李容洙

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

屏科大生自撞　死前悔：不該騎那麼快

胰臟癌有症狀「很多都是晚期」　醫點名3前兆：該檢查了

已婚影帝驚爆「KTV廁所激戰嫩模」！3身份線索曝光

拒匯款見男網友！女大生遭恐嚇嚇哭

21歲男子幫補胎　遭拖板車輾死

還在錄影中⋯KID突然淚崩喊卡

羅美玲公布三寶性別！　Terry見結果崩潰大哭

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

快訊／林信吾55刀殘殺2警　一審死刑

小琉球長髮妹自拍　「彎腰摸龜」30萬飛了

侯友宜公開念簡訊　柯文哲當面怒嗆：名嘴側翼在做的事

24歲男星退出演藝圈！「生了無法再演戲的病」

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面