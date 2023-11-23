韓邪教教主鄭明析極樂選妃　性侵信徒遭求刑30年、戴電子腳鐐20年





▲南韓邪教「攝理教」教主鄭明析將面臨30年的刑期。（翻攝Netflix YouTube）

圖文／鏡週刊

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露了南韓邪教「攝理教」教主鄭明析所犯下的淫亂惡行，他不但性侵未成年少女，還命令信徒拍攝未成年女兒的裸照來滿足他的私欲。近日，南韓檢方判處他30年刑期，並須佩戴20年電子腳鐐、完成500小時的性暴力治療計劃。

據悉，鄭明析自稱地位比耶穌還要崇高，洗腦信徒他就是救世主「彌賽亞」，但實際上的他卻常年性侵女信徒，不只韓國、中國、澳洲、香港等地，台灣2011年也爆出百名台大、政大等女性受害。來自香港的葉萱勇敢在紀錄片露臉，揭發鄭明析誘姦的過程，另有受害者出面爆料，鄭明析偏愛身材高挑、皮膚白的女性。

鄭明析在性侵女信徒前，慣用手法就是稱要替對方「健康檢查」，甚至說出「妳的子宮不乾淨」「看看胸部有沒有腫塊」等語，還會洗腦信徒若背叛自己就會受到懲罰下地獄。

誇張行徑讓現年78歲的鄭明析很快被警方起訴，根據《韓聯社》報導，南韓檢方向負責審理此案的大田法院，以涉嫌強姦等罪名進行了審判，請求判處鄭明析30年有期徒刑。

此外，還要求鄭明析完成500小時的性暴力治療計劃、佩戴位置追蹤電子設備（電子腳鍊）20年，以及10年內禁止參與或在兒童、青少年相關機構工作。

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