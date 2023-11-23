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烏克蘭反攻失利+軍方內鬨！　衛報：人民出現「動搖氛圍」

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭6月初的大反攻收效甚微，戰事漫長生起的疲乏及烏克蘭政軍高層傳出政爭，內外因素結合讓當下基輔出現微妙氛圍–對最終戰勝的信心有所動搖。

上月結束4年派駐的前波蘭駐烏克蘭大使奇霍茨基（Bartosz Cichocki）說：「去年底與今年初時，烏國還有一股可望戰勝的陶醉感，如今卻是180度大轉變。我猜今後一段時間內都會看到氛圍起起伏伏。」

英國「衛報」報導，烏克蘭今夏展開備受期待的大反攻，已然因俄軍密布的雷區和強固的防禦工事而受阻，如今有傳聞指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與武裝部隊總司令之間失和，在19日澤倫斯基開除軍醫司令並要求軍隊迅速改變行動後，傳聞更加沸沸揚揚。

戰事近兩年的兵疲馬困、前線人員傷亡不斷及西方後續軍援武器步伐緩慢，結合成自開戰以來的空前挫敗感，停火談判的聲音開始悄悄浮現。

中東爆發以色列與哈瑪斯（Hamas）新一輪戰火分散世人對烏克蘭的關注度，也妨礙烏軍取得彈藥援助；西方各國內部對俄烏戰事的疲乏加劇、川普有可能重掌白宮，更讓外界憂心最大靠山美國的援烏前景。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在未事先宣布下20日到訪基輔，重申華府繼續支持烏克蘭，但新的援烏計畫因共和黨內極右派杯葛，要在美國國會過關困難重重，隨2024年美國總統大選腳步日近，援烏計畫在國會過關難度只會更高。

烏克蘭前基礎建設部長奧梅楊（Volodymyr Omelyan）說：「（結果）不會是我們所夢想的勝利形式，須經歷的時程會遠超過原先所想。」奧梅楊在俄國去年2月底入侵的首日就辭去部長一職投身軍旅，目前是一名陸軍上尉。

他說：「若我們準備好再派30萬或50萬官兵、從西方拿到足夠的戰車與F-16戰機，就能收復克里米亞與頓巴斯；但我不覺得會有50萬人願意赴死，也看不到西方有準備要給我們所需的武器型號與數量。」

此外，澤倫斯基決定在加薩衝突選擇跟美國一起堅決挺以，形容哈瑪斯與俄國是「相同的惡魔」，讓烏克蘭想在中東及其他西方以外之處爭取更多盟友化為泡影。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）坦承挺以讓烏克蘭與許多非西方國家的關係降溫，「想擴大抗俄的挺烏聯盟變得更難」。

開戰第一年，烏克蘭軍民與澤倫斯基團結一致並敬佩他的領導；如今隨時間拉長，團結氛圍已見消磨。

衛報引述非正式消息來源透露，澤倫斯基深怕「邱吉爾現象」（邱吉爾成功帶領英國打贏二戰，戰後卻在選舉失利）在他身上應驗。烏克蘭國內原本有人認為明年3月應如期總統選舉，讓澤倫斯基能在時局更艱困時取得新的民意授權，但澤倫斯基排除明春舉行大選。

烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在國內的支持率不比澤倫斯基低，被各方視為日後總統寶座的有力挑戰者。

扎盧茲尼近期接受經濟學人（The Economist）訪問時稱戰況「陷入膠著」，被澤倫斯基和總統幕僚痛斥用字遣詞不當，更坐實澤倫斯基與扎盧茲尼間存有芥蒂的傳聞。

衛報認為烏克蘭此前的上下一心已出現變化。在野政治人物已表明，戰爭結束後要重新檢討澤倫斯基對俄國入侵的事前預防和準備，現在烏克蘭社群媒體上又開始出現對執政者爆黑料。

前波蘭駐烏大使奇霍茨基表示，很明顯烏克蘭近幾個月的政爭加劇，「最初的團結一心共抗邪惡到如今已然有變，政治那套又回來了」。

 
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