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加薩最大「希法醫院」院長被以軍逮捕　接受情報機構問話

▲▼以色列士兵22日站在希法醫院外。。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為以色列士兵22日站在希法醫院外。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加薩最大醫院「希法醫院」一名醫師23日向法新社透露，院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）周四被以軍逮捕。另有消息指出，薩爾米亞是在準備撤離至加薩南部時被抓，正在接受以色列國家安全局辛貝特（Shin Bet）與以軍情報機構問話。

綜合半島電視台、衛報等報導，希法醫院院長薩爾米亞與其他多名資深醫師被抓的消息，是由加薩醫院的醫師哈立德（Khalid Abu Samra）向媒體透露。目前以色列多間媒體也接連報導相關消息，以色列國防軍稱正在進行調查。

希法醫院一直是以色列在加薩北部地面進攻的主要目標，以軍上周對醫院發動突襲，宣稱哈瑪斯利用醫院地下的隧道發動攻擊，但遭到哈瑪斯及院方雙雙否認。

以色列宣稱，希法醫院曾被哈瑪斯當作指揮中心使用，但並未提供確鑿證據。本月，以軍圍攻襲擊希法醫院，狙擊手花費數日時間，向試圖從不同棟醫療大樓之間轉移的任何人開槍射擊，引發國際社會譴責。

以哈戰爭至今已進入第7周，在停火協議仍在談判之際，以軍持續攻擊加薩，並稱24日之前不會釋放人質。

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希法醫院加薩Mohammad Abu Salmiya以色列以巴哈瑪斯

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