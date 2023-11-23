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阿特曼強勢「回宮」！一鍋端了董事會　新舊成員介紹一次看

▲▼OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）將辭去首席執行長一職。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿特曼確認回國OpenAI擔任執行長一職。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

OpenAI在17日宣布「ChatGPT之父」阿特曼（Sam Altman）將不再擔任該公司的執行長，引發OpenAI人事大地震。這場劇情峰迴路轉的「宮鬥劇」在上演5天後終於塵埃落定，最後以阿特曼回鍋，OpenAI重組公司董事會告終。《紐約時報》23日整理了董事會的變動，並對出局與新上任的新董事會成員進行了詳細介紹。

新董事會成員

▲▼OpenAI新董事會成員Bret Taylor。（圖／翻攝自X）

▲泰勒是OpenAI的新董事會主席。（圖／翻攝自X）

泰勒（Bret Taylor）矽谷技術圈的常客，他曾在Facebook和前雲端企業Salesforce擔任高階主管，並在OpenAI與阿特曼的談判中被視為中立方。泰勒在技術圈備受尊敬，因此他經常會在高壓的談判狀況下擔任調解人。未來將出任OpenAI的董事會主席。

德安吉羅（Adam D'angelo）：Facebook早期高階主管、Quora共同創辦人，同時也是OpenAI此前的董事會成員之一。知情人士透露，在此前罷免阿特曼的行動中，德安吉羅是主要的領導人，並多次堅持要阿特曼做出讓步。

▲▼OpenAI新董事會成員Adam D`angelo、Lawrence H. Summers。（圖／CFP）

▲德安吉羅（左）與薩默斯（右）是OpenAI董事會的另2名成員。（圖／CFP）

薩默斯（Lawrence H. Summers）：前美國財政部長、著名經濟學家，曾擔任哈佛大學校長。他最近加入OpenAI董事會，並被認為在解決內部僵局中發揮關鍵作用。

出局的董事會成員

▲▼OpenAI被踢出局的董事Ilya Sutskever。（圖／CFP）

▲蘇茨克弗被踢出董事會。（圖／CFP）

蘇茨克弗（Ilya Sutskever）：OpenAI聯合創始人兼首席科學家，曾在多倫多大學工作多年，並與Google等頂尖研究人員在AI領域合作。他最近因與同事產生分歧，與3名董事一同要求罷免阿特曼，但在700多名員工揚言要集體離職後，表示後悔參與行動，並自願離開董事會、邀請阿特曼回鍋。

▲▼OpenAI被踢出局的董事Helen Toner。（圖／CFP）

▲唐納同意離開董事會。（圖／CFP）

唐納（Helen Toner）：喬治城大學安全與新興技術中心策略主任，專注於國家安全議題。自2021年起加入董事會，並在日前同意離開董事會。

▲▼OpenAI被踢出局的董事Tasha McCauley。（圖／CFP）

▲麥考利的丈夫是《全面啟動》的喬瑟夫高登李維。（圖／CFP）

麥考利（Tasha McCauley）：《全面啟動》喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levit）的妻子，GeoSim執行長、美國歷史最悠久的智庫「蘭德公司」（RAND）的高級管理科學家。自2018年以來一直是獨立董事會成員，日前同意離開董事會。

不久前與阿特曼一起辭職的前總裁布魯克曼（Greg Brockman）雖然目前也已重返公司，但他與阿特曼都不會在新董事會任職。

▼OpenAI宮鬥懶人包。（圖／記者葉睿涵製，可點圖放大）

▲▼OpenAI宮鬥懶人包。（圖／記者葉睿涵製）

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