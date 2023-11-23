2人在山路邊睡覺！路人近看才知已斷氣　一旁車內還有2屍

▲警方在現場發現2男2女共4具屍體。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣山區一條道路出現4死命案，其中2人倒臥在路邊，另外2人則是分別陳屍於汽車駕駛座與後座。警方在車內找到其中3人的身分證件與所有物，除此之外，根據初步採證，車內與車外都有燒炭痕跡。

根據《埼玉新聞》報導，關東森林管理局埼玉森林管理事務所20日上午8時半左右接獲一名男性路人通報稱，「山路邊停了一輛車，有2個人倒在路邊好像是在睡覺。」

發現地點位在埼玉縣秩父市荒川日野地，埼玉森林管理事務所的工作人員獲報後隨即趕往現場，並通報警察。

警方趕往現場後，確認倒在車子旁邊的2人已經死亡，由於車窗被遮掩，看不清楚內部情況，警方破門後，才在駕駛座與後座發現2具屍體。經過搜索，調查人員在車上找到疑似是其中3名死者的物品，包含車鑰匙與身分證件。

根據《日本新聞網》報導，死亡的4人年齡介於20歲至60多歲，2男2女，但詳細身分仍待查明。根據調查，車子內外都有燒炭痕跡，車子則是租賃車，車牌顯示為外地車。

4人身上都沒有明顯外傷，穿著也正常，目前警方仍在深入調查，以釐清死者身分與死亡原因。

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