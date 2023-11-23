以色列25歲正妹中彈失蹤　家屬煎熬47天終於認屍！寧願她被綁人質

▲以色列25歲正妹加貝（Shani Gabay）在音樂祭上失蹤，家屬煎熬47天才接獲她被殺害的消息。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）10月7日武裝突襲以色列，導致南部靠近加薩的一場音樂祭死傷嚴重，以色列更稱這是一場大屠殺。25歲以色列正妹加貝（Shani Gabay）在音樂祭遇襲失蹤，最後身影是她腿部中彈後在屋內避難。家屬相信她仍然活著，推測是被綁為人質，豈料煎熬了47天，當局最終確認了加貝的屍體。

▲加貝10月7日失蹤當天被目擊腿部中彈，並與其他年輕人一起躲在警察指揮所裡。（圖／翻攝自X）

根據以色列時報報導，加貝擔任音樂祭工作人員，直到10月7日哈瑪斯襲擊發生後就失蹤，最後身影是在一段拍攝於某處警察指揮哨所內的影片中，一群人擠在狹小空間內避難，有人則在窗前觀察外部情況。另一張照片則顯示她腿部中彈受傷，表情驚恐。

The last footage of Shani Gabay, whose body identified today after 47 days.



Imagine what they did to her that it took 47 days to identify her, using the most advanced forensic technology in the world.

pic.twitter.com/r0AMrdwHij — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 22, 2023

加貝的哥哥表示，原本一家人一直堅信妹妹還活著，寧願相信她只是被哈瑪斯擄作人質。然而，最終結局仍然令人心痛，他說，「我們經歷了47天的緊張、焦慮和擔心，今天一切都消失了。」以色列當局22日表示，已經確認了屬於加貝的遺體。但報導補充，目前尚不確定為何以色列政府花了這麼久時間才確認遺體。

▲加貝11月29日就將滿26歲生日，如今卻被證實已經離世。（圖／翻攝自X）

加貝的2名朋友表示，哈瑪斯分子對避難所投擲手榴彈，他們雖然倖存下來但都失去一條腿，而加貝則是跑出了避難所，似乎是想回到車上，但被槍擊中，後來有醫務人員帶她到警察指揮哨所，她的最後身影就是在指揮所裡。

家屬痛心表示，11月29日加貝就要滿26歲了，最近她才剛獲得法律學位，熱愛她的生活、她的寵物狗，喜歡參加像那天音樂祭一樣的派對，也喜歡旅行。