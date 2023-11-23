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以色列25歲正妹中彈失蹤　家屬煎熬47天終於認屍！寧願她被綁人質

▲▼以色列25歲正妹加貝（Shani Gabay）在音樂祭上失蹤，家屬煎熬47天才接獲她被殺害的消息。（圖／翻攝自X）

▲以色列25歲正妹加貝（Shani Gabay）在音樂祭上失蹤，家屬煎熬47天才接獲她被殺害的消息。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）10月7日武裝突襲以色列，導致南部靠近加薩的一場音樂祭死傷嚴重，以色列更稱這是一場大屠殺。25歲以色列正妹加貝（Shani Gabay）在音樂祭遇襲失蹤，最後身影是她腿部中彈後在屋內避難。家屬相信她仍然活著，推測是被綁為人質，豈料煎熬了47天，當局最終確認了加貝的屍體。

▲▼以色列25歲正妹加貝（Shani Gabay）在音樂祭上失蹤，家屬煎熬47天才接獲她被殺害的消息。（圖／翻攝自X）

▲加貝10月7日失蹤當天被目擊腿部中彈，並與其他年輕人一起躲在警察指揮所裡。（圖／翻攝自X）

根據以色列時報報導，加貝擔任音樂祭工作人員，直到10月7日哈瑪斯襲擊發生後就失蹤，最後身影是在一段拍攝於某處警察指揮哨所內的影片中，一群人擠在狹小空間內避難，有人則在窗前觀察外部情況。另一張照片則顯示她腿部中彈受傷，表情驚恐。

加貝的哥哥表示，原本一家人一直堅信妹妹還活著，寧願相信她只是被哈瑪斯擄作人質。然而，最終結局仍然令人心痛，他說，「我們經歷了47天的緊張、焦慮和擔心，今天一切都消失了。」以色列當局22日表示，已經確認了屬於加貝的遺體。但報導補充，目前尚不確定為何以色列政府花了這麼久時間才確認遺體。

▲▼以色列25歲正妹加貝（Shani Gabay）在音樂祭上失蹤，家屬煎熬47天才接獲她被殺害的消息。（圖／翻攝自X）

▲加貝11月29日就將滿26歲生日，如今卻被證實已經離世。（圖／翻攝自X）

加貝的2名朋友表示，哈瑪斯分子對避難所投擲手榴彈，他們雖然倖存下來但都失去一條腿，而加貝則是跑出了避難所，似乎是想回到車上，但被槍擊中，後來有醫務人員帶她到警察指揮哨所，她的最後身影就是在指揮所裡。

家屬痛心表示，11月29日加貝就要滿26歲了，最近她才剛獲得法律學位，熱愛她的生活、她的寵物狗，喜歡參加像那天音樂祭一樣的派對，也喜歡旅行。

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