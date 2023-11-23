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卡達：以哈停火確切時間　將於數小時內宣布

記者詹雅婷／綜合外電報導

卡達外交部發言人表示，卡達杜哈政府在以色列與哈瑪斯之間斡旋的人質談判取得正面進展，將在未來數小時內宣布確切停火開始時間。

▲▼以巴衝突。（圖／CFP）

▲以哈停火協議尚未開始，以色列仍持續轟炸加薩。（示意圖／CFP）

綜合以色列時報、半島電視台報導，卡達、以色列及哈瑪斯官員昨稱停火協議將於23日上午10時生效，不過以色列後來宣布，由於明顯的後勤延誤，在24日之前不會有人質獲釋。卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）透過聲明表示，卡達正與交戰雙方還有美國合作，「確保迅速展開停火，並提供必要條件，確保各方對協議的承諾」。

以哈停火協議開始的確切時間仍有待公布，美國與以色列官員則表示，協議可能會在24日開始，但不會更早。

CNN先前報導，美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）22日晚間透過聲明稱，隨著各方敲定最終後勤細節，拜登政府對24日上午開始釋放人質抱有希望。

美國一名高階官員說明，需要更多時間來確認每名人質的位置及路線，還有後續轉移後勤相關細節，所以決定再多等一天，盡量讓出錯的情況最小化，這是以色列、卡達、埃及共同做出的決定，並在徵求美國意見之後，得到美方同意。

►以哈停火延後原因曝光　白宮聲明：人質24日上午有望獲釋
►美國施壓以色列「設立加薩南部安全區」　特使親赴談判
►加薩17歲少年「得知停火」錯愕　悲吐心聲：給士兵們休息時間

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