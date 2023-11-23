千萬賓利「噴飛爆炸」2人慘死　不是恐攻而是為趕演唱會

▲美加邊境一輛千萬賓利自撞噴飛，釀成2死。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美加邊境22日發生爆炸案，一輛千萬賓利高速行駛後自撞噴飛，落地瞬間起火爆炸，車上2人當場身亡，但已證實無恐怖主義跡象。CNN報導，駕駛是一名56歲男子，載妻子趕往重金屬搖滾樂團KISS的演唱會，未料發生意外。

▲監視器捕捉到賓利噴飛的瞬間。（圖／達志影像／美聯社）



NBC等外媒報導，上午11時30分左右，事故發生在連接紐約州與安大略省的尼加拉瀑布（Niagara Falls ）彩虹橋（Rainbow Bridge）。目擊者威爾森（Rickie Wilson）說，賓利撞上水泥分隔島後飛了起來，估計高度達10至15英尺（約3至4.6公尺），「我一開始以為那是一架飛機。看起來就像慢動作。」

CBP is working closely with @FBI, federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB — CBP (@CBP) November 22, 2023

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）看完影片後表示，這輛賓利「以非常高的速度」行駛，先後撞上分隔島與越境哨站後噴飛爆炸，「基本上燒毀了，除了引擎之外，什麼也沒留下。」

▲賓利燒到剩下骨架。（圖／翻攝X「@MJTruthUltra」）



官方尚未公布罹難者身分，但多間媒體報導稱，2人要從美國趕往多倫多參加KISS演唱會，不過該樂團其中一名團員染上流感，因此臨時取消當晚演出。此外，海關與邊境保護局（CBP）一名員工輕傷送醫，但目前已經出院。

由於正值美國每年交通最繁忙的感恩節假期，因此本案格外引發關注，所有從紐約州西部入境美國的橋樑一度關閉，水牛城尼加拉國際機場（Buffalo Niagara International Airport）也要求旅客接受額外檢查。一名官員透露，白宮密切監測事態發展，國土安全部也與加拿大官員保持聯繫。

Footage from CCTV Cameras showing the Explosion of a Car at “Rainbow Bridge” Custom’s Checkpoint in Niagara Falls on the Border between Canada and the United States after the Vehicle can be seen Striking a Curb and going Airborne; the Incident was initially believed to have… pic.twitter.com/OirbU4M8JY — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2023

22日晚間，聯邦調查局（FBI）證實，並未發現與恐怖主義有關的連繫或爆炸物，已經將案件移交給當地警方進行交通調查。侯可也澄清，事故發生在美國境內，而非來自加拿大，沒有恐怖主義跡象。

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