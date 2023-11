38度高溫場內禁止帶水　23歲女粉看泰勒絲演唱會「聽2首歌暴斃」

▲女子在泰勒絲演唱會身亡。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

巴西23歲女子安娜(Ana Clara Benevides)在里約熱內盧觀賞泰勒絲(Taylor Swift)演唱會後突然死亡,引發外界關注。有網友抱怨,當地氣溫高達38度,演唱會卻禁止觀眾帶水入場,認為她的死亡與此有關,當局近來宣布將會對事件進行調查。

23歲女子安娜17日在阿維蘭熱奧林匹克體育場(Estadio Nilton Santos)參加泰勒絲演唱會,然而演出到一半時突然身體不適、昏倒在現場,緊急送醫後被宣告身亡,死因目前仍在調查中。親友透露,安娜是泰勒絲忠實粉絲,好幾個月前便計畫要去欣賞演唱會,沒想到突然身亡。

朋友丹尼爾表示,「泰勒絲唱到第二首歌時,安娜突然昏倒,我們在保安的幫忙下把她帶到會場內的醫療據點,他們照顧她並把她帶上救護車 」,後來因為心臟驟停被宣告身亡。

Taylor Swift is mourning the loss of Ana Clara Benevides Machado, a fan who died at her #ErasTour concert in Rio de Janeiro. She shares more about the "last thing" she ever thought would happen on tour right here: https://t.co/dqKzEBiCQe pic.twitter.com/q3rx2rX0UT