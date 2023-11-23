　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

唯一倖存者！男受原子彈攻擊「2次」未死　高齡93歲辭世

唯一倖存者！他受核彈攻擊「2次」未死　高齡93歲辭世

▲山口疆精力2次原子彈攻擊奇蹟生還，最終因為癌病逝，享年93歲。（圖／翻攝X@fasc1nate）

圖文／CTWANT

日本二戰末期的原子彈奪走許多人性命，不過一位已故的男子卻在此生經歷過2次原子彈爆炸襲擊，後來還主演電影《雙重爆擊》，在2006年時受邀至聯合國演講，述說自身故事；他最終因罹患胃癌病逝，享年93歲。

綜合外媒報導，1945年8月6日在日本三菱重工業長期造船廠擔任技師、29歲的山口疆（Yamaguchi Tsutomu）在廣島出差，當天早上前往辦公室途中，眼睜睜見轟炸機投下一枚炸彈，他馬上遵照空襲訓練指示，但一瞬間仍被炸彈強光及聲響彈飛落地昏厥，也導致半邊身體灼傷。

山口疆朝三菱工廠的方向奔去，但是廣島市包含公司的70％建築物全被炸毀，他設法找到其餘2名倖存的同事，並在就近的避難所過夜。山口疆見火車沒有受影響仍在運行，於是就搭上了返回長崎的列車。

回到長崎的山口疆隨即被安排至公司附屬三菱醫院治療，並向上司報告廣島行的結果，「上司一說完話，窗外啪的一聲，爆炸了」。8月9日迎來第二次原子彈攻擊，而這次造成了7萬人的死亡。

因為短時間內2次遭受強烈核輻射攻擊，導致山口疆皮膚又被炸傷、頭髮掉光，流鼻血不止。同月15日，日本無條件投降，三菱重工造船廠因為涉嫌在戰爭間為日本軍隊提供武器遭查封；但是山口疆必須養活家人，因此他在國中擔任了7年英語老師，直至60年代，三菱重工重新開工，山口疆又回去做坦克設計師，一直到退休。

2005年，山口疆的小兒子因為受到原子彈攻擊，苦戰病魔幾十年最終仍去世，大兒子也在59歲時死於癌症，不過高齡93歲的山口疆狀況仍非常健康，指示一隻耳朵接近全聾。

山口疆2006年8月3日受邀至聯合國，為他主演的電影《雙重被爆》演講，「我是為了說話才活著的，想在死前把話說完。雖然說有二就有三，但是我不想再經歷第三次原子彈爆炸。」2010年1月4日，山口疆因胃癌在長崎病逝，享年93歲。

延伸閱讀
高三女當街遭捅「全身血癱軟在地」畫面瘋傳　警證實：凶手也是學生
待11年公司「38歲被資遣」…新人報到同梯「沒人超過30歲」　他心態崩了
保溫瓶要怎麼洗才乾淨？　內行靠這招「除垢又除臭」

ET快訊
快訊／7-8月發票千萬獎　還有8張未領
快訊／朱立倫曝今下午關鍵時刻　邀柯郭馬辦談「別堅持地點」
亞錦賽台北大巨蛋首戰台韓大戰　門票明天搶先預購
3類飲料恐釀失智症！　常見乳飲品入列
首批一年義務役確定1／25入伍　明年估徵集9127役男入營
郭台銘喊話！願扮演「桶箍」：承擔責任促藍白郭三方會談
獨／闖紅燈「遭警過肩摔」閃尿！　新北女內外褲子都濕
林信吾求減刑...殺警辯酒精使用障礙症　遭法官狠狠打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超離譜！她逼老闆減工時、提供交通　入職前半小時突通知：不來了

承認北韓衛星成功進入軌道　南韓國情院：普丁「推一把」是成功關鍵

美國施壓以色列「設立加薩南部安全區」　特使親赴談判

唯一倖存者！男受原子彈攻擊「2次」未死　高齡93歲辭世

海邊度假腳超癢　女發現「4cm寄生蟲鑽入腳趾」崩潰：還會到處動

14歲少年河邊抓魚！30公分魚叉離奇反彈「插進大腦」當場倒地

以哈停火延後原因曝光　白宮聲明：人質24日上午有望獲釋

性愛片遭「韓球星」親嫂外流！前女友控偷拍　崩潰對質：我恨你

加薩17歲少年「得知停火」錯愕　悲吐心聲：給士兵們休息時間

3歲頑皮童爬機場輸送帶受困　「被當行李高速運走」驚險畫面曝

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

林舒語化老妝見兒子「還喜歡媽媽嗎」　他強忍眼淚點頭...王陽明.庹宗康淚崩　

男手機跳面交訊息急出門！　女兒男友報警幫他救回20萬

韋汝讚13歲兒子貼心：滿好使喚的！　曾子余花2千萬買房「給媽媽養老」

用「破窗效應」喻人際相處　太謙虛自貶反造成他人輕視

超離譜！她逼老闆減工時、提供交通　入職前半小時突通知：不來了

承認北韓衛星成功進入軌道　南韓國情院：普丁「推一把」是成功關鍵

美國施壓以色列「設立加薩南部安全區」　特使親赴談判

唯一倖存者！男受原子彈攻擊「2次」未死　高齡93歲辭世

海邊度假腳超癢　女發現「4cm寄生蟲鑽入腳趾」崩潰：還會到處動

14歲少年河邊抓魚！30公分魚叉離奇反彈「插進大腦」當場倒地

以哈停火延後原因曝光　白宮聲明：人質24日上午有望獲釋

性愛片遭「韓球星」親嫂外流！前女友控偷拍　崩潰對質：我恨你

加薩17歲少年「得知停火」錯愕　悲吐心聲：給士兵們休息時間

3歲頑皮童爬機場輸送帶受困　「被當行李高速運走」驚險畫面曝

張麗善率雲林縣政府團隊訪熊本　交流產業發展經驗

50歲女為取「定情物」衝郵局　急匯6.5萬手續費...真相讓她傻眼

詐騙還搞溫馨！投資老師硬喊乾爹　翁匯千萬投資生技公司險被詐

保時捷「新北高速充電站」啟用　首座展間外據點、年底再增2處

民進黨拚不分區「搶救王義川」　再邀黃國昌辯論

快訊／7-8月統一發票千萬獎8張未領　陽明交大花26元買飲料中獎

小4歲男友強索分手費！闖她家要不到錢竟縱火　自己反被燒傷送醫

快訊／朱立倫曝今下午是關鍵時刻　邀柯郭馬辦談「別堅持地點」

巴氏銀鮈等3種保育魚種岌岌可危　保育平台籲建立域外庇護池

苗栗選情／康世明完成登記　第一選區「雙明」對決

61線驚見巨石！害3車閃不過撞上　重機慘摔2人受傷送醫

國際熱門新聞

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

泰國首見大規模毀容乞丐！駭人內幕曝

妹子買菜邂逅肌肉帥哥！結局神展開

頭頸被砍20下！　女大生遭前男友棄屍山溝

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

鬥牛犬網紅恐怖墜崖慘死　百萬粉絲哀悼

韓球星性愛片風波！　前女友崩潰對質

羽生結弦離婚原因曝！前妻痛批「媽寶男」0隱私

北韓停止兩韓協議：立即恢復所有軍事措施

3類飲料恐釀失智症「乳飲品也入列」

照大腸鏡驚見「活生生蒼蠅」到處爬

新娘揪3P後悔了　閨蜜懷上老公的種

俄女演員赴前線勞軍　遭烏軍火炮襲擊亡

更多熱門

相關新聞

韓球星性愛片風波！　前女友崩潰對質

韓球星性愛片風波！　前女友崩潰對質

南韓足球國手黃義助6月被爆劈腿多女，同時有多則性愛偷拍片遭到外流，瞬間在網路上瘋傳。其中一名受害者已決定採取法律途徑，她的委任律師公開了偷拍片外流後與黃義助本人的通聯記錄與對話內容，其中更可以得知，女方在得知被偷拍後，隨即要求黃義助刪除，怎知他依舊保留影片，甚至導致外流，讓女方痛訴，「我會恨你一輩子！」

提醒「石門水庫沒關」全場傻！他驚：年輕人已聽不懂

提醒「石門水庫沒關」全場傻！他驚：年輕人已聽不懂

美智庫：金正恩下一步恐試射SLBM

美智庫：金正恩下一步恐試射SLBM

日JR男車掌「列車廁所」裝針孔偷拍！8女受害

日JR男車掌「列車廁所」裝針孔偷拍！8女受害

北韓撕毀協議　南韓防長嗆：挑釁就嚴懲

北韓撕毀協議　南韓防長嗆：挑釁就嚴懲

關鍵字：

山口疆原子彈二戰聯合國Yamaguchi Tsutomum日韓要聞廣島三菱雙重爆擊癌症胃癌周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

屏科大生自撞　死前悔：不該騎那麼快

胰臟癌有症狀「很多都是晚期」　醫點名3前兆：該檢查了

已婚影帝驚爆「KTV廁所激戰嫩模」！3身份線索曝光

拒匯款見男網友！女大生遭恐嚇嚇哭

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

24歲男星退出演藝圈！「生了無法再演戲的病」

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

台灣人1舉動　網紅讚：素質真的高

快訊／林信吾55刀殘殺2警　一審死刑

柯文哲：正式邀請郭董為在野整合跨出重要一步

內褲顏色被曝光　小三男童摔人還踩背

5歲童國道拋飛亡　單親媽抱兒遺照出庭控訴

咪妃買24年中古車「第一天就壞掉」

小琉球長髮妹自拍　「彎腰摸龜」30萬飛了

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面