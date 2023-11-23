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性愛片遭「韓球星」親嫂外流！前女友控偷拍　崩潰對質：我恨你

▲▼南韓國腳黃義助。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國腳黃義助爆出偷拍性愛片醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓足球國手黃義助6月被爆劈腿多女，同時有多則性愛偷拍片遭到外流，瞬間在網路上瘋傳。其中一名受害者已決定採取法律途徑，她的委任律師公開了偷拍片外流後與黃義助本人的通聯記錄與對話內容，其中更可以得知，女方在得知被偷拍後，隨即要求黃義助刪除，怎知他依舊保留影片，甚至導致外流，讓女方痛訴，「我會恨你一輩子！」

根據《首爾新聞》報導，31歲南韓足球明星黃義助6月遭人外流大量性愛私密片，而其中多名女主角都是在不知情的狀況下遭到偷拍，因此黃義助也被指控非法偷拍，儘管他對此堅持否認犯行，強調是雙方合意，但受害女子的委任律師直接公開兩人對話，戳破黃義助的謊言。

受害人的委任律師23日召開記者會表示，原本只是想要安靜地處理這件事，但是因為無法縱容對方的二次傷害，才會決定透過記者會說明立場。在此之前，黃義助曾發表聲明否認偷拍，但聲明文中卻透露了女性身分線索，指出對方為已婚女主播。

▲▼南韓國腳黃義助與孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國腳黃義助與孫興慜在世足賽中表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

根據律師公開的通話錄音與對話紀錄，女方在得知偷拍片遭外流後，在電話中質問黃義助，「我明明就已經說不要（偷拍）了」、「都說不要了，為什麼還留著影片」、「你必須承認你也做了違法的行為」等。而黃義助則是回應道，「我會盡量阻止影片繼續外流」、「我也不知道會發生這種事」。

女方還在對話紀錄則寫道，「我真的會恨你一輩子」、「這是我的人生，我的全部，拜託你好好處理」等。但黃義助卻說，「我比你還急」、「我的人生更重要」等。

律師指出，「被害女性從未同意讓黃義助拍攝性愛片，得知他偷拍後，即刻要求對方刪除影片，怎知黃義助卻仍多次反覆偷拍影片。」而律師也嚴正聲明，黃義助方在聲明稿中公開被害人身分的行為已造成二次傷害，同時違反性暴力犯罪處罰法。

 
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