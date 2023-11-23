14歲少年河邊抓魚！30公分魚叉離奇反彈「插進大腦」當場倒地

▲泰國14歲少年河邊捕魚卻遭「魚叉插腦」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

驚悚一幕發生在泰國東北部呵叻府，一名14歲青少年查亞通（Chayathorn Thankrathok）日前與友人到河邊捕魚，怎料卻意外遭「魚叉插腦」當場倒地，緊急送醫搶救後，奇蹟保住一條命。

據《每日鏡報》報導，查亞通19日與友人相約河邊抓魚，當時他將魚叉射入水中，魚叉擊中石頭後竟反彈到他的臉上，30公分長的魚叉直接刺穿眉心、穿過大腦，少年當場呼吸急促癱倒在地，一旁友人嚇壞急忙打電話求助。

Boy, 14, survives after accidentally shooting himself through the head with a foot-long harpoon while fishing in Thailand: Spear rebounded off rock and went through his face, into his brain https://t.co/JDlfidjsIC pic.twitter.com/24KGXQI4ni — Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2023

查亞通被送往醫院後，醫生緊急進行電腦斷層掃描，發現魚叉已刺穿頭骨深入大腦，由於手術太過精細複雜，少年又被轉往大醫院救治，在未進行開腦手術的狀況下，外科醫生順利將魚叉從腦中取出。

歷經生死一瞬間，查亞通回憶道，只記得事發當下他向一條魚發射魚叉，隨後就被反彈的魚叉擊中，他立刻痛苦倒地，「我現在感覺好多了，但我不會再使用魚叉了。」儘管已無性命之憂，但魚叉插入頭骨恐會有感染風險或腦損傷等後遺症，因此查亞通仍需住院觀察。

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