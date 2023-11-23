紐西蘭機師遭挾持新影片曝光　反抗軍「多人持槍包圍」威脅槍殺

▲梅滕斯遭印尼巴布亞地區分離主義武裝分子劫為人質。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭一名機師2月遭印尼巴布亞民族解放軍（TPNPB）劫持為人質，如今解放軍宣稱機師還活著，身體狀況良好。然而依據網路新流傳的48秒畫面，機師遭多人持槍包圍，甚至被告知只剩下2個月能活，武裝分子更稱若無法滿足要求，將槍殺處決機師。

WestPapua, Indonesia - The National Liberation Army captured a NZ pilot, Phillip Mark Mehrtens earlier this year. They have released a video informing the New Zealand government they will kill him in 8 weeks on live stream unless they get arms & independence. pic.twitter.com/oX8HjzvcJa — RonEnglish(@RonEng1ish) November 22, 2023

依據影片，紐西蘭機師梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）就坐在地上，周圍整群人持槍包圍，槍口指向梅滕斯的頭部。紐西蘭前鋒報無法核實這段最新畫面的真實性，也未知影片是在何時拍攝。

紐西蘭外交部發聲明表示，已得知有這段影片，政府正努力確保梅滕斯能夠安全獲釋，包括與印尼政府密切合作，並派出紐西蘭領事人員從旁協助。

不過巴布亞民族解放軍發言人阿馬杜斯（Akouboo Amatus Douw）22日宣稱，這段影片可追溯至今年5月、6月，目前梅滕斯健康狀況良好且安全，「我們收到團隊的消息，他還活著，非常健康，在解放戰士殷勤招待之下，從2月以來，如果他需要藥物、水、食物或其他任何東西，我們都會提供」，TPNPB內部有人道主義團隊，會照顧他。

不過阿馬杜斯也說，希望梅滕斯能在由第三方促成的和平談判中獲釋，「我們已經準備好了，希望很快就能（釋放梅滕斯），但這取決於印尼政府和紐西蘭政府怎麼做。」

今年2月，紐西蘭機師梅滕斯駕駛一架載有5名乘客的小型飛機，降落在巴布亞省山區恩杜加（Nduga），準備接走在當地進行醫療中心工程的15名建築工人，結果卻在降落後遭當地武裝勢力劫持。TPNPB隨即宣稱犯案，事後要求談判讓巴布亞獨立來換取梅滕斯的自由。

到了今年4月，印尼軍方出動戰鬥人員展開營救行動，卻被TPNPB殺死6人，多人失蹤，據信當時一名士兵墜落深谷喪命，其他人則是在試圖救他的時候遭到攻擊。

TPNPB過去曾表示，除非印尼政府讓巴布亞地區獨立，否則永遠不會釋放梅滕斯。但印尼政府立場堅定，強調巴布亞永遠會是印尼的一部分。