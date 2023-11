紐西蘭機師遭挾持新影片曝光　反抗軍「多人持槍包圍」威脅槍殺

▲梅滕斯遭印尼巴布亞地區分離主義武裝分子劫為人質。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

紐西蘭一名機師2月遭印尼巴布亞民族解放軍(TPNPB)劫持為人質,如今解放軍宣稱機師還活著,身體狀況良好。然而依據網路新流傳的48秒畫面,機師遭多人持槍包圍,甚至被告知只剩下2個月能活,武裝分子更稱若無法滿足要求,將槍殺處決機師。

WestPapua, Indonesia - The National Liberation Army captured a NZ pilot, Phillip Mark Mehrtens earlier this year. They have released a video informing the New Zealand government they will kill him in 8 weeks on live stream unless they get arms & independence. pic.twitter.com/oX8HjzvcJa